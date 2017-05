Razprava poslancev o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti je pokazala, da v vladajoči koaliciji še vedno niso poenotili stališč o prihodnji vlogi koncesionarjev. Vsaj za zdaj se predlogu vseeno obeta podpora, medtem ko pri ukinjanju sedanjega dopolnilnega zavarovanja v vladi še niso začrtali jasne poti.

Mladi zdravnik ne bi smel takoj med koncesionarje

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je včeraj poudarila, da koncesije ne morejo biti le rezultat želja posameznikov. »Vsaka država ima možnost, da uredi, kdaj kdo dobi javni denar,« je zavrnila očitke o neskladju z evropskim pravnim redom. Ne izključuje pa možnosti amandmajev k sedanjemu predlogu.

Med spremembami, ki so deležne očitkov, je omejevanje zasebništva pri mladih zdravnikih. Položaj odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki ga uvaja zakonski predlog, bi lahko posameznik namreč prevzel šele po petih letih od pridobitve licence. Tovrstne omejitve postavljajo tudi v drugih državah, pravi Kolar-Celarčeva. »Mladih zdravnikov ne oviramo pri delu pri koncesionarjih in zasebnikih brez koncesije. Imeti pa morajo nekaj let izkušenj, če želijo biti sami čisti zasebniki ali koncesionarji. Seveda pa bom poslušala konstruktivne predloge,« je dejala. Zakonski predlog ob tem predvideva podeljevanje koncesij za 15 let z možnostjo podaljšanja za dodatnih 15 let.

»V koalicijski pogodbi smo se zavezali k zagotovitvi enakopravnega položaja med javnimi in zasebnimi izvajalci zdravstvene dejavnosti. Glede na burne odzive iz zdravniških vrst se bojimo, da s sprejemom predlaganih rešitev odpiramo nove možnosti pravnih sporov in zaostritev, ki gotovo ne bodo v korist bolnikom,« je dejal Tomaž Gantar iz DeSUS. Bojana Muršič (SD) pa je opozorila na korupcijska tveganja v sedanjem sistemu, »saj ni nobenih meril, kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko podeli koncesijo.« Da koncesionarji ostajajo pomemben del javne zdravstvene mreže, je zagotavljal Branko Zorman (SMC). Jelka Godec (SDS) je Kolar-Celarčevo nasprotno spraševala, ali bo tudi javne zdravstvene domove in bolnišnice pregledovala z isto lupo kot koncesionarje.