Zaradi gradbene ograje na javni površini 150.000 evrov v mestni proračun

Gradbiščna ograja, ki od začetka gradnje hotela InterContinental na Bavarskem dvoru pešcem in kolesarjem onemogoča prehod mimo gradbišča, bo tam stala še do predvidoma 15. junija, pravijo na Mestni občini Ljubljana. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so namreč sporočili, da se z gradbenim podjetjem CGP ravno dogovarjajo za podaljšanje dovoljenja za zaporo.