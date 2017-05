Veliko bolj napeto pa je bilo na relaciji med dvema izmed največjih tehnoloških gigantov, ki se podajata v oster sodni boj. Proizvajalec čipov Qualcomm se je namreč podal v obširno tožbo, v kateri Apple obtožuje hude kršitve njihovih patentov in s tem povezanega neplačevanja zahtevanih kvot. Spor se je hitro stopnjeval, saj je Apple po pričetku tožbe v celoti prenehal plačevati zahtevane kvote tretjim družbam, ki izdelujejo njihove komponente s pomočjo spornih patentov. Qualcomm je v zadnjem pozivu ameriškemu vrhovnemu sodišču potožil, da zaradi neplačevanja njihovih patentov družba že čuti nepopravljive posledice, saj se je neplačanih patentnih kvot nabralo že za več milijard dolarjev. Apple na drugi strani odgovarja, da so Qualcommove poslovne prakse popolnoma nesprejemljive, saj za iste patente različnim družbam zaračunavajo različne cene.

Med bolj pričakovanimi dogodki v preteklem tednu je bilo zagotovo četrtkovo srečanje predstavnikov naftnega kartela na Dunaju. Članice OPEC so se pričakovano dogovorile, da bodo še naprej spoštovale restrikcijo glede naftnih kvot, ukrepi pa bodo v veljavi vse do marca prihodnje leto. Podaljšanje sporazuma so ratificirale tudi ostale večje proizvajalke nafte, vključno z Rusijo. Toda podaljšanje naftnega sporazuma ni imelo večjega vpliva na cene nafte. Številni udeleženci finančnih trgov namreč dvomijo o teži sporazuma, saj je vedno bolj jasno, da kar nekaj članic v celoti ignorira predpisane produkcijske kvote.

Za največ dogajanja pa v zadnjem tednu dni skrbijo virtualne kriptovalute, ki so praktično zasenčile vse preostale finančne trge. Le-te so namreč dosegle neverjetno rast, saj se je med drugim v maju vrednost bitcoina kar podvojila. Podoben, in sicer kar 150-odstotni skok je dosegla tudi kriptovaluta eter, ki se je povzpela z 80 na 200 dolarjev. Pogon svetu kriptovalut daje izredno zanimanje za ekonomijo »blockchain« poslovanja, kjer bodo družbe lahko s pomočjo novih tehnologij močno oklestile stroške poslovanja, posegle po novih, prej nedosegljivih trgih in izrinile konkurenco, ki ne bo dovolj hitro posvojila novih tehnologij. Navkljub zanimanju obširnega nabora družb za nove tehnologije gre opozoriti, da bodo obstoječim kriptovalutam in blockchain sistemom v prihodnosti največji nasprotnik ravno nove tehnologije, ki bodo ob nižjih stroških potrošnikom in podjetjem ponudile še hitrejše delovanje in širši nabor funkcionalnosti.