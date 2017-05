Rover 2020 sestavlja boljša tehnologija kot je bila uporabljena na misiji Radovednost, z njim pa želijo odkriti znake, ki kažejo na možnost življenja na Marsu. Na misiji bodo tudi poskusili spremeniti tamkajšnjo atmosfero, ki jo v 96 odstotkih sestavlja ogljikov dioksid, v kisik.

Misijo bodo izvedli v juliju in avgustu, ko sta planeta Zemlja in Mars najbližje, saj bodo s tem zmanjšali stroške in tveganja. Rover 2020, ki vključuje novo tehnologijo in bolj prilagodljiva kolesa, bo ključen za nova spoznanja o rdečem planetu, med drugim za raziskovanje vremenskih značilnosti, prahu, okoljskih posebnosti, tehnik pristajanja in virov kot na primer podpovršinska voda.