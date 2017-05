Kljub temu da z vsakim nadaljevanjem evforija raste, da v kinematografe privabi vsakič več gledalcev in da rekorde ruši že na ravni vse filmske industrije (osmi del, ki je še vedno na ogled tudi pri nas, je na primer s kar 532,5 milijona ameriških dolarjev postal rekorder po globalnih prihodkih v prvem koncu tedna predvajanja), ni tako malo oboževalcev filmske serije Hitri in drzni, ki nad vsem skupaj niso tako navdušeni. Ki pravijo, da so se filmi preveč odmaknili od svoje osnovne ideje, bistvene tematike. Ta pa je bila precej bolj kot v zadnjih delih povezana z avtomobili, njihovimi predelavami in nadgradnjami, (nelegalnimi) dirkami…

Zdaj se tako zdi, da se je vse skupaj sfižilo in se od precej čistokrvnega avtomobilskega uživanja premaknilo na raven drugih akcijskih »postreli-jih-vse-in-reši-svet« filmov. Tako ni čudno, da zadnji deli bolj kot na atraktivnih jeklenih konjičkih, okoli katerih bi zgradili zgodbo, ki bi jim vdihnili karakter in ki bi se gledalcu bolj vtisnili v spomin, bazirajo na raznih mini oklepnikih, tankih in podobnem. Ker je zaradi tega tudi težko kar koli napisati o konkretnem jeklenem lepotcu, se bomo tokrat zato raje znova vrnili v preteklost in predstavili avto, ki je blestel v kar nekaj zgodnejših delih filmov – nissan skyline GT-R.

Množino smo uporabili zato, ker je različne primerke omenjenega avtomobila mogoče uzreti v kar prvih petih filmih Hitri in drzni, a je res, da sta v prvem delu primerek letnik 1995 rumene barve (GT-R R33) in v tretjem (Hitri in drzni: Tokio drift) enak model letnik 1996 igrala obrobno vlogo. Podobno velja tudi za legendo, GT-R KPGC10 letnik 1971 iz petega dela filma, le da je njemu skupno s preostalima dvema primerkoma to, da ga je vozil Brian O'Conner, torej lik, ki ga je upodobil preminuli Paul Walker, eden najbolj prepoznavnih obrazov prvih sedmih filmov.

Najprej so ga shranili, nato prodali

Povsem drugače je z nissanoma skylinoma v drugem in četrtem filmu. V drugem (Prehitri in predrzni) O'Conner primerek skylina GT-R letnik 1999 z 260-konjskim motorjem opazi v nekem salonu rabljenih vozil, ga kupi, pozneje pa se loti njegove predelave – v garaži mu temeljito uredi podvozje, na prednjo masko namesti napis GT-R ter ga obarva v srebrno-modro kombinacijo. S tako predelanim avtom, katerega zanimivost je tudi, da ima volan na desni strani, se nato udeleži nekaterih uličnih dirk, tudi najbolj atraktivne, na kateri zmaga tako, da svojega najbližjega zasledovalca preskoči, ko oba zdrvita čez dvižni most – in ravno vse opisano, od nakupa vozila do predelave in dirk, so detajli, ki jih v zadnjih filmih marsikdo pogreša. Tako kot zaključek opisanega prizora, v katerem za nelegalno ulično dirko izvedo policisti, čemur sledi divji lov za udeleženci.

V četrtem filmu pa si O'Conner lasti dva skylina letnik 2002, in sicer belega in modrega, pri čemer se vozi le z drugim, prvega pa uporabi za rezervne dele. Pozneje se z njim udeleži dirke, na kateri sicer zmaga Dominic Toretto (Vin Diesel), in se na tak način dokaže vodji kriminalne združbe Arturju Bragi (John Ortiz) – vse skupaj z namenom, da bi se vtihotapil v njegov kartel, in sicer zato, da bi raziskal smrt svoje žene Letty Ortiz (Michelle Rodriguez), ki jo je ubil prav eden od članov Bragove kriminalne združbe. Pozneje se Torettu, da bi mu pomagal, uspe pridružiti tudi O'Connerju, nissan skyline pa je med drugim uporaben tudi za to, da z njim pretihotapijo prepovedana mamila iz Mehike. Za snemanje tega filma so skupno uporabili šest različnih skylinov, od katerih so tri pozneje prodali po delih, dva so popolnoma uničili, enega pa shranili za morebitno uporabo v katerem od nadaljevanj. A po smrti Paula Walkerja so nato tudi tega prodali nekemu zbiratelju za menda kar 1,35 milijona dolarjev.