Na koncu sta slovenska kolesarja omagala na zadnjem vzponu, tako da nista bila povsem pri vrhu. Etapo je dobil Francoz Pierre Rolland, in sicer pred moštvenim kolegom slovenskih junakov etape, Portugalcem Ruijem Costo. Polanc je zasedel 21. mesto, zaostal je dve minuti in 14 sekund, s tem pa se v skupnem seštevku s 13. povzpel na deseto mesto. Za vodilnim Nizozemcem Tomom Dumoulino, ki je tokrat kot njegovi tekmeci v glavnem počival v glavnini, zaostaja šest minut in 33 sekund.

Mohorič je skupaj s Francozom Rolandom in Rusom Pavlom Brutom bežal od začetka 219 kilometrov dolge etape od Tirana do Canezeija, na vzponu na drugi kategorizirani gorski cilj (prvi je bil na Aprico), na prelaz Tonale, je ostal sam, a ga je zasledovalna skupina, v kateri je bil po akciji, s katero se je s skupino odlepil od glavnine, tudi Jan Polanc, slabih 60 kilometrov pred ciljem ujela. Njihova prednost pred glavnino z glavnimi kandidati za skupno zmago je v določenem trenutku znašala že več kot 14 minut, med vsemi v tej skupini pa je bil za najboljše najnevarnejši Polanc, kar je pomenilo, da je bil nekaj časa celo virtualni nosilec rožnate majice vodilnega na dirki.