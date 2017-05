Ironija je, da se je 35-letni Nicholas Patrick Hayden, ki se je rodil leta 1981 v mestu Owensboro v Kentuckyju v ZDA (tam se je rodil tudi igralec Johnny Depp) in so ga klicali Nicky, kmalu pa se ga je prijel tudi vzdevek Kentucky Kid, umrl tako rekoč na dveh kolesih. A ne na motociklu, kakor bi se za zagrizenega dirkača »spodobilo«, ampak na kolesu, ko je v bližini dirkališča Misano v Italiji postal žrtev prometne nesreče. Po podatkih policije naj bi Hayden minulo sredo spregledal znak stop in trčil v avtomobil, pri čemer je utrpel tako hude poškodbe glave in prsnega koša, da je pred dvema dnevoma izgubil bitko s smrtjo v bolnišnici v Ceseni.

Motocikli so bili Haydnova strast od otroških dni, saj je nanj sedel že kot triletnik. Navsezadnje je izhajal iz motociklistične družine, saj sta dirkala že oče Earl in mama Rose. Prve dirke so se za Nickyja začele, ko je bil star pet let, najprej seveda proti starejšima bratoma Tommyju in Rogerju Leeju na domači stezi na Haydnovem posestvu (Nicky je sicer imel še dve sestri), počasi pa se je s trdim delom prebil tudi v Evropo in leta 2003 začel dirkati v najmočnejšem razredu motoGP. Na prvi in žal tudi edini naslov prvaka je moral čakati do sezone 2006, ko mu je v pravi dirkaški kriminalki na zadnjih dveh dirkah uspel veliki met. Na predzadnji dirki ga je namreč s steze, ko je imel še nekaj prednosti pred Valentinom Rossijem, pometel ekipni tovariš pri Hondi Dani Pedrosa. Poznavalci so vedeli povedati, da so ga takrat premagale solze, pa vendar ni rekel niti ene slabe besede o Pedrosu. In sreča se mu je nasmehnila na zadnji dirki sezone, ko je Rossi padel in ni mogel več nadoknaditi izgubljenega na stezi, Hayden pa je s tretjim mestom na tej dirki in petimi točkami prednosti postal prvak.

Po Hondi se je Hayden preselil k ekipi Ducati, kjer je takrat kraljeval Casey Stoner, da bi se ponovno preselil nazaj k japonski znamki, to pot k drugi ekipi. Za lansko sezono pa je imel po treh zmagah na dirkah in 28 uvrstitvah med najboljšimi tremi na posamezni dirki dovolj razreda motoGP in se je preselil v prvenstvo superbike, kjer je prav tako sedel na Hondinem motociklu.

Nicky Hayden je na svojem motociklu vedno nosil startno številko 69. Prevzel jo je od očeta, kajti z njo je v svoji aktivni karieri dirkal tudi oče. Ta se je pogosto šalil, da je številka 69 idealna za Nickyja: »Vedno smo jo lahko pravilno prebrali, tudi ko je Nicky padel na pesku in zemlji na dirkah v Ameriki – in to je bilo kar pogosto – in je običajno tak padec končal z na glavo obrnjenim motociklom.«

Po prometni nesreči je bil Nicky, so povedali zdravniki, priključen na aparate, ki so ga ohranjali pri življenju. Že pred koncem tedna pa pri Američanu niso zaznali nobenih možganskih aktivnosti in je bil klinično mrtev. Prvi so k njemu v bolnišnico prišli mama Rose, brat Tommy in Nickyjeva zaročenka Jackie Marin, s katero se je zaročil pred skoraj enim letom. V ponedeljek se je družina odločila, da zdravniki Nickyja odklopijo z naprav.

Upanja za nekdanjega prvaka v motoGP, ki si je zadal, da bo prvi, ki mu bo uspelo postati najboljši tako v motoGP kot v superbiku, ni bilo več. »Čeprav so to naši najtežji trenutki, bi se radi Nickyja spominjali po tistem, kar je najraje počel – vožnji motocikla. Njegova smrt je velik šok za družino, močno ga bomo pogrešali. Upam, da bomo Nickyja lahko čim prej prepeljali domov v Owensboro, kamor se je vedno rad vračal in kjer smo se imeli vsi družinski člani najlepše in najbolje,« je ob smrti brata povedal Tommy Hayden.

Težko je razumeti, da nekdo, ki tako rekoč vso kariero uživa v nevarnosti in izzivanju usode, nekdo, ki se na dveh kolesih z visoko hitrostjo bojuje s tekmeci za čim boljšo uvrstitev, življenje konča tako tragično. Hayden je med kolesarjenjem menda poslušal glasbo na ipodu in prav to naj bi mu odvrnilo pozornost od dogajanja v prometu. Žalostnih vzporednic z usodo še enega velikana motošporta, Michaela Schumacherja, je kar nekaj. Nemec, ki je prav tako dolga leta tvegal v dirkalnikih na stezah po vsem svetu, je padel pri smučanju konec leta 2013, od takrat pa se zdravi doma. Novic o njegovem stanju, zlasti dobrih, žal ni veliko.

Nicky Hayden nesreče ni preživel, Michael Schumacher jo je. Oba pa sta zlovešče opozorilo, da nesreča nikoli ne počiva. A na dirkališču fantje in dekleta vsaj približno vedo, kaj lahko pričakujejo.