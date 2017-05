Začetek gradnje polnega priključka iz šentviškega predora na Celovško cesto je še vedno povsem v zraku. Družba za avtoceste (Dars) je sicer pridobila gradbeno dovoljenje za ta gradbeni poseg, ki bo voznikom iz smeri centra omogočal zavijanje v predor in voznikom iz predora zavijanje na Celovško cesto v smeri proti centru. Vendar pridobljeno gradbeno dovoljenje zaradi pritožbe dedičev lastnika zemljišča, ki ga Dars potrebuje za gradnjo, ni pravnomočno.

Ustavno sodišče še ni odločilo

Še več, o celotni zadevi bo moralo razsoditi ustavno sodišče. Dars je za sporno zemljišče že pred leti sprožil razlastitveni postopek, ki pa ni bil končan. Lastnik zemljišča je umrl, zapuščinska razprava pa še ni bila izvedena. A zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena Družbi za avtoceste daje pravico graditi in s tem pravico pridobiti gradbeno dovoljenje že s potrdilom pristojnega sodišča, da niso dokončani zapuščinski postopki.

A dediči so ravno zaradi tega zakonskega določila sprožili spor na upravnem sodišču. Po podatkih Družbe za avtoceste je upravno sodišče celoten postopek prekinilo in zaprosilo ustavno sodišče, naj presodi, ali je omenjeno zakonsko določilo ustavno. »Zadeva je bila na ustavnem sodišču označena kot absolutno prednostna, vendar od vložitve oktobra 2016 do danes še ni bilo odločeno,« so povedali na Darsu, kjer pravijo, da bodo projekt polnega priključka lahko nadaljevali šele potem, ko oziroma če bosta sodišči presodili v njihovo korist.