Slovenska teniška igralca Blaž Rola in Grega Žemlja nista osvojila niti niza v prvem krogu kvalifikacij Roland Garrosa. Rolo (209. na svetu) je s 7:6 (2), 6:3 po slabi uri in pol ugnal Bošnjak Mirza Bašić, 165. igralec sveta, Žemljo (219. na svetu) pa s 6:1, 6:4 v uri in minuti Kolumbijec Santiago Giraldo, 107. igralec sveta. Od Slovencev se bodo v kvalifikacijah merili še Blaž Kavčič, Polona Hercog, Dalila Jakupović in Tamara Zidanšek.

Novica, da bo Novaka Đokovića odslej treniral Andre Agassi, je bila osrednja teniška vest pred začetkom vrhunca peščene sezone v Roland Garrosu. Srb je sicer napovedal, da bo sodeloval z igralcem, ki je bil nekoč na njegovi ravni, a takšnih v teniškem svetu ni veliko. »Z Agassijem sva se v preteklih tednih nekajkrat pogovarjala po telefonu. Našla sva skupni jezik. Andre se mi bo pridružil v Parizu. Oba sva polna pričakovanj. Težko je napovedati kaj več. Bomo videli, kaj nam bo prinesla prihodnost,« je po porazu v finalu turnirja serije masters v Rimu sporočil Novak Đoković.

Sedeminštiridesetletni Andre Agassi živi v Las Vegasu in je v svoji teniški karieri osvojil osem turnirjev za grand slam, tako kot Novak Đoković pa je bil uspešen na vseh štirih teniških podlagah. Leta 1996 je bil v Atlanti olimpijski prvak, osvojil je 60 turnirjev, v uspešni karieri pa je s teniškimi nagradami zaslužil dobrih 31 milijonov ameriških dolarjev. S soprogo Steffi Graf imata dva otroka, in sicer 16-letnega sina Jadena-Gila in 14-letno hčer Jaz Elle. Strokovnjaki opozarjajo, da Agassi nima trenerskih izkušenj na tako visoki ravni. Ne gre pa prezreti, da je Agassi karizmatična oseba, ki bi lahko Đokovića popeljal do novih lovorik. Ko je Srb tri leta sodeloval z nekdanjim teniškim šampionom Borisom Beckerjem, je osvojil šest lovorik za grand slam. »Koliko izkušenj ima Agassi kot trener, me ne zanima. Če se bova ujela in dobro sodelovala, se nama obeta lepa prihodnost,« odgovarja Novak Đoković.