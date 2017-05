Video se je izredno hitro razširil med uporabniki družbenih omrežji, verjetno prav zaradi tega, ker močno polarizira: na eni strani so tisti, ki zasedbi izražajo spoštovanje za dobro glasbo in videospot, na drugi strani pa se pod objavami vrstijo negativni komentarji na besedilo in »umetniški izraz«.

Sicer pa so Smrt boga in otrok skupek ljubljanskih profilov z AGRFT-ja, impro lige, stand up komedije in elektronske glasbe. Poslušalcu tudi hitro postane jasno, da gre za skupino, ki je podobna uveljavljenim Matter. Nedavno so se javnosti predstavili tudi na dogodku Radia študent, Legit $hit.