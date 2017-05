Motociklist Maverick Vinales je vodil precejšnji del dirke za VN Francije, tesno mu je sledil Johann Zarco, zadnje besede pa ni rekel niti izkušeni Valentino Rossi. Italijan je prvo polovico dirke vozil umirjeno in preudarno, da bi nato le nekaj krogov pred koncem napadel in tudi prevzel vodstvo. A si je motociklistični veteran najprej privoščil manjšo napako in vodstvo prepustil Vinalesu, v lovu za njim pa je, vsega nekaj ovinkov pred ciljem, padel. »Zmaga in vodstvo v skupnem seštevku je nekaj, kar smo zares potrebovali v tem trenutku. Zadnji krogi so bili peklenski, po Rossijevemu prevzemu vodstva sem bil pripravljen tvegati vse, a je potem on napravil dve napaki, kar je bilo dovolj za novo zmago. Ponosen sem, ker sem s tem Yamahi pripeljal 500. zmago v kraljevem razredu,« je povedal Maverick Vinales.

Junak dirke je vsekakor tudi Johann Zarco, ki je s poltovarniškim Yamahinim motociklom odpeljal zanesljivo dirko. »Občutek je fantastičen, prvič sem stopil na zmagovalne stopničke. S padcem mi je Rossi poklonil drugo mesto, a vseeno. Težka dirka je bila, nisem mogel držati ritma obeh Yamahinih dirkačev. Ker sta tako Maverick kot Valentino vozila 200-odstotno, sem samo čakal, da se bo spredaj nekaj zgodilo,« je svojo taktiko razkril Johann Zarco, ki je postal prvi Francoz na zmagovalnih stopničkah po uspehu Randyja de Punieta v Veliki Britaniji leta 2009.

Tretje mesto je šlo Daniju Pedrosu, ki je dirko začel šele kot 13., a je v nadaljevanju hitro ujel vodilne in po svoje tudi dovolj pritiskal na Marca Marqueza, ki je napravil napako in odstopil. »Zelo se zadovoljen s tretjim mestom, to je veliko več, kot smo pričakovali. Ta steza nam ne leži, a napredek od kvalifikacij do dirke je bil ogromen,« je še dodal Dani Pedrosa. V skupnem seštevku je v vodstvu Vinales, ki ima po tretji zmagi v sezoni 85 točk. Do zdaj vodilni Rossi jih je zbral 62, prehitel pa ga je tudi Pedrosa, ki jih ima zdaj 68. Naslednja dirka bo 4. junija v Mugellu v Italiji.