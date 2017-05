Jernej Kruder je poskrbel, da so na premierno izvedbo ljubljanske tekme v balvanskem plezanju, ki je potekala po pravilih Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC), ni pa štela za točkovanje v svetovnem pokalu, prišli številni svetovni asi. Med njimi Rus Aleksej Rubcov (trenutno drugi v svetovnem pokalu), Chon Jongwon (četrti) in nekdanji svetovni podprvak, Nemec Jan Hojer. Spodobna množica gledalcev, ki je kljub dežju prišla spodbujat tekmovalce v sobotnem finalu (kvalifikacijske tekme so se odvijale v koprskem Plezalnem centru Plus), so pokazale, da športno plezanje upravičeno velja za enega od najhitreje rastočih športov v Evropi.

Slovenska šampionka Janja Garnbret je vodila že po polfinalu, skupaj s finalom pa je sedem od osmih balvanskih problemov preplezala v prvem poskusu. »Zelo sem uživala v plezanju in v glasnem navijanju gledalcev,« je povedala po tekmi Janja Garnbret. »Organizacija tekme je bila vrhunska, balvani so bili mogoče malo prelahki, vseeno pa so zahtevali dobro tehniko in premislek, kako jih preplezati. Vesela sem za Katjo, imeli sva boj kot v svetovnem pokalu.« Katja Kadič, ki je v balvanih v svetovnem pokalu trenutno 12., je v finalu osvojila en vrh manj, Mina Markovič in Urška Repušič pa sta osvojili peto in šesto mesto.

Pri moških je bil v finalu nepremagljiv 21-letni Chon Jongwon, vse štiri balvane je preplezal v prvem poskusu. »Nisem tako močan kot drugi tekmeci v finalu, vendar so oni naredili nekaj napak, jaz pa sem imel srečo,« je skromno povedal Chon Jongwon in se večkrat zahvalil Kruderju za povabilo na tekmo. »Upam, da bom lahko prihodnje leto spet prišel, mogoče bom še boljši,« je dejal.

Celjski plezalec, ki je navdušil občinstvo s svojim drznim plezanjem in drugim mestom, je povedal, da si ne bi mogel želeti boljšega prizorišča od Kongresnega trga. »Fizično sem mogoče v primerjavi s prejšnjimi leti celo malo v zaostanku, zdi pa se mi, da sem našel ključ do uspešnega plezanja v sproščenosti,« je zatrdil. Rubcov, vodilni po polfinalu, je bil tretji, Hojer četrti, Domen Škofic, zmagovalec lanskega svetovnega pokala, sicer as težavnostnega plezanja, pa peti.