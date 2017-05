Hasan Rohani, 68 let Velja za vedrega, umirjenega klerika. Rojen kot Hasan Ferejdun je prevzel priimek Rohani, ki pomeni duhoven, v zgodnjih letih kariere, v kateri se je leta 2013 povzpel do sedanjega predsedniškega položaja. Njegov največji dosežek je bil dve leti kasneje sklenjen sporazum z Zahodom glede iranskega jedrskega programa z ukinitvijo dela mednarodnih sankcij. Svoje predvolilne obljube je ta zmerni klerik osredotočil na gospodarska in socialna vprašanja z večjo odprtostjo do tujine in krepitvijo civilne družbe. Bremeni ga dejstvo, da konec mednarodne izolacije ni prinesel napovedovanega razcveta, trenutna krepka 6,6-odstotna gospodarska rast pa se ni odrazila v zmanjšanju nezaposlenosti, ki ne zdrsne pod dvanajst odstotkov.