»Glavni namen vinske vigredi je že leta enak – širiti kulturo pitja alkohola,« največji festival vina v Sloveniji na kratko opiše predsednik Turističnega društva Metlika Rudi Vlašič. Tako so že včeraj zvečer kot nekakšen uvod v petkovo odprtje organizatorji pripravili dvorjenje šampionov na metliškem gradu, ko so se najboljša vina »družila« z izbranimi prigrizki. »K vsakemu dobremu vinu sodi tudi dobra hrana, a vendar k vsakemu drugačna. Prav to, katera vina sodijo h kateri hrani, želimo pokazati obiskovalcem,« dodaja Vlašič. Predstavili so najboljša vina z letošnjega ocenjevanja, ki je potekalo v začetku aprila in na katerem je bilo ocenjenih 312 vzorcev vin iz Bele krajine, Dolenjske, Hrvaške in Italije.

Čeprav naj bi bila Metlika po ugotovitvah Nacionalnega inštituta za javno zdravje občina, kjer se ljudje najbolj tvegano opijajo, je po Vlašičevih besedah glavna usmeritev Vinske vigredi ravno nasprotna. »Vigred je v 35 letih zgradila več zgodb, od vinske kraljice do šampionov vin, in vse to pelje stran od pijančevanja. Poudarek je na kulturi pitja alkohola. Saj smo na koncu res vsi veseli, toda na kulturen način. Dvajset let že pripravljam program Vigredi, pa doslej nismo imeli še nobenih izgredov.«

Obiskovalce privabi dober program Glavna organizatorja, metliška občina in turistično društvo, v treh prireditvenih dneh pričakujeta okrog 20.000 obiskovalcev z vseh koncev Slovenije in tudi tujine. »Približno toliko jih je bilo tudi lansko leto, kar je pomenilo okrog 30 odstotkov več kot leto prej. Če so obiskovalci še pred desetletjem prihajali na Vigred bolj zaradi druženja, jih zadnja leta zagotovo privablja predvsem dober program, lani pa smo imeli veliko srečo tudi z lepim vremenom,« dodaja Vlašič, ki sicer večjih novosti ne napoveduje. Več kot petdeset različnih dogodkov se bo tako zvrstilo v mestnem jedru Metlike. Uradno se prireditev prične s petkovim slavnostnim odprtjem, ko med drugim podelijo tudi šampione vin, priznanja za najboljšo belokranjsko pogačo, ki so jo po oceni komisije tokrat pripravili v hotelu Bela krajina (ocenjevanje je potekalo v začetku maja), in okronajo kraljico metliške črnine. Prestižni naziv od lanske kraljice Jane Štajdohar tokrat za eno leto prevzema 22-letna Katarina Plut iz Cerovca v semiški občini.