Po revolucionarnem rednem delu evroligaške sezone, v katerem je vsako od 16 moštev po dvokrožnem sistemu odigralo 30 tekem, in četrtfinalnih obračunih je v najmočnejši evropski košarkarski ligi čas za zaključni turnir četverice. Ta bo tokrat potekal v Carigradu in bo preslikava tistega iz leta 2015 v Madridu, saj se bodo v polfinalu pomerila ista moštva, ki imajo za nameček še iste trenerje kot pred dvema letoma. Danes ob 17.30 se bosta najprej udarila CSKA iz Moskve in Olympiakos, ob 20.30 pa še Fenerbahče in Real Madrid Luke Dončića. Finale bo v nedeljo ob 20. uri.

CSKA – Olympiakos: Grško moštvo je pred dvema letoma v Madridu v polfinalu ugnalo CSKA, nato pa v finalu klonilo proti gostitelju turnirja. Od takrat so izgubili vse štiri obračune proti Moskovčanom, a vsakokrat za manj kot sedem točk. Pod posebnim drobnogledom bosta Olympiakosov Vasilis Spanulis in Kyle Hines iz CSKA. V primeru končne zmage bi se namreč pridružila enajsterici, ki je od leta 1958 osvojila vsaj štiri evroligaške naslove. »Igralci se zavedamo, da morda v karierah ne bomo več dobili priložnost zaigrati na zaključnem turnirju evrolige. Zato smo pripravljeni na trd boj,« pravi član grškega moštva Nikola Milutinov. James Augustine iz CSKA pa dodaja: »Ker branimo lovoriko iz lanskega leta, nas čaka še toliko težje delo. Tega se zavedamo, a želimo potrditi, da smo tudi to pot najboljše evropsko moštvo.«

Fenerbahče – Real Madrid: Drugi polfinalni par bo za slovenske ljubitelje košarke precej zanimivejši, saj bo v dresu madridskega Reala nastopil tudi Luka Dončić. 18-letni Ljubljančan, ki je bil v letošnji sezoni imenovan za najboljšega mladega igralca tako evrolige kot španske lige ACB, je postal pomemben člen moštva trenerja Pabla Lasa. Dončić se zaveda, da bo imel Fenerbahče prednost domačega terena in s tem glasnih navijačev, a se izziva ne boji. »Zavedamo se svoje kakovosti. Po rednem delu smo bili na prvem mestu, toda slednje zdaj več ne šteje. Fenerbahče ima ene najglasnejših navijačev na svetu, a nam to predstavlja motivacijo, saj bi jih bilo lepo utišati,« pravi Luka Dončić. Real Madrid bi se v primeru zmage veselil že desetega evroligaškega naslova v zgodovini kluba, Fenerbahče pa bi postal prvo turško moštvo z najpomembnejšo evropsko klubsko košarkarsko lovoriko. Glavno orožje Carigrajčanov bo gotovo trener Željko Obradović. Srbski strokovnjak je namreč v karieri že osemkrat stal na vrhu evropske klubske košarke.