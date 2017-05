Tolminski gorski reševalci pokrivajo 13 občin severne Primorske, vse razen občine Bovec, in so najbolj obremenjena postaja GRS v državi. Leta 2014 so opravili 80 reševalnih intervencij, predlani 71, lani 75, letos pa za zdaj 25. V teh treh letih so v dolino odnesli tudi 31 smrtno ponesrečenih planincev.

Žarko Trušnovec, načelnik GRS Tolmin, sicer psiholog, zaposlen v Osnovni šoli Tolmin, Davorin Žagar, vodja reševalne skupine, reševalec letalec in inštruktor, ter Miljko Lesjak, upokojeni policist, tajnik tolminskega društva, ki reševanja dokumentira z odličnim fotografiranjem, so gorski reševalci že več kot 30 let. Skupaj so doslej opravili skoraj 1900 reševanj.

»Kot vsako leto tudi letos pričakujemo največ nesreč julija in avgusta, pripravili smo seznam dežurnih, spremljamo, kdaj so tekmovanja in prireditve v gorah,« pravi Žarko Trušnovec.

Posredujejo večkrat na dan

V sezoni, ki se je pravkar začela in bo trajala do sredine septembra, posredujejo tolminski gorski reševalci tudi po večkrat na dan. Načelnik mora takrat koordinirati akcije na več mestih. Čeprav so prostovoljci, imajo delo organizirano povsem profesionalno. »Popoldnevi v juliju in avgustu so večinoma rezervirani za intervencije. Takoj ko mi zazvoni telefon, se zdrznem in pomislim na reševanje,« pravi Miljko Lesjak.

Tominski načelnik Trušnovec pravi, da planincem ne more svetovati pravzaprav nič novega: »Izberite si turo, primerno svojim sposobnostim in izkušnjam. Imejte primerno obutev in obleko ter opremo, ki jo je treba tudi znati uporabljati. Na turo se odpravite zgodaj, upoštevajte vreme in svoje počutje. Vpisujte se v knjige v kočah in na vrhovih.«