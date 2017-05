Pristranskost stane

Preštevilne resnične in neresnične novice so kapitalske trge v zadnjem letu usmerjale pri poudarjanju politične negotovosti. Že dolgo ni bilo na političnem meniju tako različnih jedi. Lahko bi razpravljali, ali so bile res tako različne ali pa so bile samo sence naših predstav. A če na politične razplete gledamo z zornega kota pravljičarja, si je vsak narod izbral odločitve, ki so njemu in njegovi oblasti najbližje. Zdi pa se, da stroju poudarjanja politične raznolikosti počasi zmanjkuje sape.