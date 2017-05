Prejšnji petek se je v Ljubljani odprla nova mikropivovarna znamke Loo-blah-nah, poleti pa se napoveduje odprtje še dveh pivovarnic, Omnivar, ki bo domovala v Ljubljani, in Barut Brewing and Blending, ki bo imela prostore v nekdanji smodnišnici v Kamniku.

Uradna statistika pravi, da slovenske majhne pivovarne po podatkih evropske zveze pivovarjev (Brewers of Europe) na leto proizvedejo manj kot dva odstotka vsega proizvedenega piva v Sloveniji, zato je vsako odprtje nove pivovarne praznik za vse malikovalce novih pivskih okusov. In petkovo odprtje pivovarne Loo-blah-nah je bilo kot praznik. Trak nove tovarne okusov je prerezal Peter Lovšin, za glasbeno podlago ob okušanju dveh novih zvarkov iz domačih logov so skrbeli Leteči potepuhi in tudi jedlo se je. Sicer zgolj hamburgerje, ki so postali najzvestejši spremljevalci vsake pivske kolobocije, in pa seveda degustiralo. Dva nova ljubljanska pivska okusa – ple ale in gold ale. Sedemsto litrov so ga za promocijsko in zabavno prireditev skuhali fantje iz ekipe Loo-blah-nah in napovedali, da ga bodo vsak mesec zvarili do deset tisoč litrov.

Oda novemu valu aromatičnih hmeljev

Loo-blah-nah na trgu pravzaprav ni novo ime. Ekipa je z istoimenskim pivom na slovenskem trgu prisotna že eno leto, vendar so ga prej kuhali v prostorih pivovarne Vizir po vzoru ciganskih pivovarjev. Cigansko varjenje pomeni, da če nimaš svoje domače pivovarne, lahko pri kateri izmed pivovarn najameš prostore in tehnologijo, da zvariš svoje pivo. In Ljubljančani so ga kuhali v Beli krajini.

»Ker smo sproti vse prodali, smo ugotovili, da bi lahko proizvodnjo naredili tudi v Ljubljani, v večjih količinah,« je v obvezni pivovarski opremi, gumijastih škornjih, med ekskurzijo po pivovarni razlagal glavni varilec Domen Srebot. In tako so investirali 300.000 evrov, nabavili opremo in začeli proizvodnjo. Ime Loo-blah-nah na prvi pogled zveni malce čudno, vendar gre za fonetični trik, je razložil Igor Lazar. »Tujci niso znali pravilno prebrati imena Ljubljana v slengu, Lublana, zato smo jim ga zapisali fonetično. In ime se je obdržalo,« je povedal. Na logotip so dodali še zelenega zmaja z razprtim gobcem in plahutajočimi krili in rodila se je Lublana.

Za zdaj imajo v ponudbi dve vrsti piva, pale ale in gold ale. »Slovenski pale ale je skuhan po tradicionalni angleški metodi in začinjen s štirimi sortami hmelja iz Savinjske doline, slovenski Anglež torej,« je po prvih degustacijskih požirkih razlagal Lazar, gold ale pa je še večji posebnež, saj so ga po besedah Igorja začeli variti Britanci v 80. letih kot odgovor na takrat priljubljene lagerje. Ima manj alkohola in je, kot je povedal, oda novemu valu slovenskih aromatičnih hmeljev. Polnilne linije trenutno še nimajo, zato je pivo dostopno le v nekaterih gostinskih obratih, kjer točijo kraft pivo. Voda je iz ljubljanskih vodovodnih cevi, kvas pa s posebno napravico, ki so jo po Domnovih načrtih zvarili pri Škerlju, ki slovi kot eden najboljših izdelovalcev pivovarske opreme, tudi že plemenitijo. Za zdaj ga še ne pridelujejo sami, a računajo, da bodo imeli v dveh letih že svoj sev kvasovk, ki so največja skrivnost in dragocenost vsakega pivovarja. In zato tudi zaklenjene v dobro varovane sefe kot najžlahtnejši dragulji.