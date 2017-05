S posebnim dogodkom, ki so ga pripravili pred sredinim študentskim piknikom, obeležujejo približevanje spomladanskemu izpitnemu obdobju, volitve novega rektorja ljubljanske univerze ter natanko 931 dni do stoletnice Univerze v Ljubljani, so sporočili iz fakultete.

Poudarili so, da je Noč eden najboljših slacklinerjev v Sloveniji. »Ponaša se z najdaljšo prehojeno linijo nad tlemi, vodo in prepadom. Je tudi eden redkih Slovencev, ki hodi po vrvi nad prepadi,« so dodali.