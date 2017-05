Zaradi preusmerjanja družb za obnovljive vire ter ob hitrem tehnološkem razvoju ter digitalizaciji procesov imajo tako imenovani zeleni poklici - poklici na področju energetike in trajnostnega razvoja - izjemen potencial. Tudi tisti, ki so usmerjeni v seznanjanje javnosti o področju energetike, torej PR, marketing in novinarstvo.

Zato Energetika.NET in Energija plus tokrat tretjič zapored skupaj pripravljata marketinško-medijsko poletno šolo, na kateri udeležencem zagotovijo poglobljena znanja o komuniciranju, marketingu in novinarstvu na področju energetike. Kandidati za poletno šolo, ki bo med 3. in 6. julijem v Mariboru, se lahko prijavijo še do torka 13. junija preko prijavnice na spletni strani www.energetika.net/poletnasola2017. V poletno šolo se lahko prijavijo tako dijaki kot študenti, tako družboslovci kot naravoslovci, torej elektrotehniki, biotehniki, zgodovinarji, sociologi, psihologi, komunikologi, novinarji, ekonomisti, politologi.

»Poletna šola ti lahko da zelo veliko, če si visoka pričakovanja tudi zastaviš. Sama sem dobila veliko izkušenj, še večjo širino v razmišljanju, predvsem pa me je utrdila v prepričanju, da so priložnosti vsepovsod, četudi jih morebiti sprva ne vidiš kot priložnosti. Tudi zame je bila energetika povsem neznano področje, zdaj pa vem, da lahko tudi na tem področju razvijam svojo kariero. Energetika je zagotovo dobra priložnost tudi za mlade,« je prepričana Jasna Kofol, lanskoletna udeleženka poletne šole in sedaj na Energetiki.NET njena promotorka.

»V prihodnje bo na področju energetike komuniciranja z javnostjo še več, zato so znanja komunikologije in marketinga zelo dobrodošla. Če je neko področje širši javnosti predstavljeno preveč strokovno, jo lahko hitro odvrne oziroma izzove negativen odnos,« pojasnjuje Jasna Kofol. Poletna šola bo udeležence postavila pred vrsto zanimivih izzivov, ki jim jih bodo postavila podjetja, ki sodelujejo na poletni šoli in bodo udeležencem pri njihovem reševanju zagotovila tudi mentorje. »Lani smo na poletni šoli zasnovali program za zeleno prestolnico Evrope, s kolegom pa sva pozneje ta program tudi izvajala. Pozneje sem se tesneje povezala z Energetiko.NET in se tudi zaposlila. Torej sem dober primer tega, da lahko sodelovanje med podjetji in mladimi zagnanimi strokovnjaki pripelje do konkretnih zaposlitev.«

Sicer pa na splošno velja, da se zaradi nenehnih sprememb, razvoja novih tehnologij in znanj ni dobro osredotočiti zgolj na eno, zelo ozko področje. Razmere na trgu dela namreč od nas zahtevajo nenehno izobraževanje, pridobivanje različnih veščin in izkušenj, s pomočjo katerih se lažje prilagajamo spremembam in izboljšujemo lastno zaposljivost. V svoji poklicni karieri bomo posamezniki namreč v še večji meri menjali ne le delodajalce, pač pa tudi svoje poklice. Kadrovski strokovnjaki pravijo, da bo naše delo sestavljeno iz cele vrste »mikropoklicev« oziroma »mikrokarier«.