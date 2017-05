Begunci iz Šrilanke in Filipinov (Šrilanski par z dvema otrokoma, moški iz Šrilanke in mati s hčerko iz Filipinov) so leta 2013 pomagali nekdanjemu uslužbencu ameriške nacionalne varnostne agencije (NSA) Edwardu Snowdnu, potem ko je s strežnika odnesel veliko količino zaupnih podatkov. Snowden je s Havajev odpotoval v Hongkong, kjer je stanoval v hotelu, a je od tam odšel iz strahu, da ga bodo odkrili. Približno dva tedna so ga begunci skrivali v svojih domovanjih, nakar se je zatekel v Rusijo. Njihova zgodba je prišla na dan šele pred izzidom filma Snowden.

Po letih čakanja in upanja, da bo vlada prisluhnila prošnji beguncev in jih ne bo vrnila v domovine, so pristojne oblasti danes njihove vloge zavrnile. V svoji prošnji za zaščito so se sklicevali na mučenje in pregon, ki so ga bili deležni v svojih domovinah. A kot so odločile pristojne oblasti, naj bi bile njihove domovine varne države. Kot trdijo begunci, so jih hongkonške oblasti spraševale tudi o njihovih povezavah s Snowdnom, preiskovali naj bi jih celo agenti iz njihovih lastnih držav.