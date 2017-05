Najboljši slovenski telovadec Sašo Bertoncelj je na tekmi svetovnega pokala v gimnastiki v Kopru dokazal, da sodi med najboljše svetovne telovadce na konju z ročaji. Na svojem paradnem orodju je ugnal močno mednarodno konkurenco z večkratnim olimpijskim svetovnim in evropskim prvakom Krisztianom Berkijem na čelu. Slovenski uspeh je dopolnila Teja Belak, ki je na preskoku zbrala več kot 14 točk in se uvrstila na najnižjo stopničko zmagovalnega odra.

Poleg uspehov Belakove in Bertonclja slovenska gimnastika v rezultatskem smislu nima veliko pokazati, saj drugih finalistov v Kopru ni imela. Uvrstitve slovenskih telovadcev po eni strani kažejo na pomanjkanje vrhunskih tekmovalcev, na drugi pa potrjujejo, da je bila mednarodna konkurenca v Kopru zelo močna. Številne najboljše reprezentance so se pokazale v močnih postavah, predvsem nekaj neevropskih. Da najboljša slovenska telovadca sodita v vrh, sta pokazala na letošnjem evropskem prvenstvu, kjer sta se uvrstila v finale, za uvrstitev na zmagovalni oder pa sta bila prekratka. Bertoncelj je v Kopru prejel oceno 14,900, s katero bi se iz Cluja vrnil s kolajno, tretjo s prvenstev stare celine.

Medtem ko je Bertoncelj na konju z ročaji vzel skalp olimpijskemu prvaku Berkiju, na krogih ni pustil presenečenja olimpijski prvak Arthur Zanetti. Brazilec je prepričljivo ugnal mednarodno konkurenco. Izpostaviti kaže tudi sijajnega Američana Donnella Whittenburga, ki je v Kopru zmagal na bradlji in bil dvakrat drugi. Pri telovadkah je bila po pričakovanju najboljša posameznica Larisa Andreea Iordache, ki je bila najboljša na bradlji in gredi.

Najprej v Osijek, nato kratek premor in priprave na SP

Na vprašanje, kako lepo je bilo vzeti skalp Berkiju pred domačimi navijači v neposrednem televizijskem prenosu, je Bertoncelj odgovoril: »To pa je sploh nekaj posebnega. Nihče ni od mene pričakoval, da bom premagal Berkija, zato verjamem, da sem razveselil navijače. Vesel sem tudi zaradi naše zveze, ki je pripravila odlično tekmovanje. Svetovni pokal v Kopru so vsi hvalili, od tekmovalcev in trenerjev do gledalcev. Na neki način sem se zahvalil tudi zvestemu sponzorju, ki me vsa leta podpira.«

Bertonclja konec tedna v Osijeku čaka zadnja spomladanska tekma svetovnega pokala. Konkurenca na Hrvaškem bo močna, saj bo v Slavoniji tekmovala večina telovadcev, ki so nastopili tudi v Sloveniji. »Skušal bom potrditi dobro pripravljenost in doseči še en vrhunski rezultat. Po nastopu v Osijeku bom imel deset dni premora, nato pa se bom začel pripravljati za jesensko svetovno prvenstvo. Verjamem, da sem na pravi poti, da lahko sestavo izpilim tako dobro, da bom kandidiral za najvišja mesta.« Bertoncelj kolajne s svetovnih prvenstev še nima, pred tremi leti pa je na Kitajskem zasedel četrto mesto.