Po štirih izbirnih tekmah v Tacnu, ki so bile za večino tekmovalcev zelo stresne, je znana slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju na divjih vodah, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v slalomu od 31. maja do 4. junija na domači Savi. Med kajakaši je bil po pričakovanju številka ena Hrastničan Peter Kauzer (dve zmagi, 5. in 18. mesto), ob njem bosta v ekipi še debitant Žan Jakše in Martin Srabotnik, v ekipo za svetovni pokal pa se je uvrstil še Simon Brus. »Škoda, ker je bil zaradi previsokega vodostaja na tretji in četrti tekmi start pod zapornico, zato smo začeli tekmo z veslanjem v protitok. Ker bo tekma kajakašev na EP v soboto, sem na tretji tekmi naredil simulacijo nastopa in bil zadovoljen, ker sem bil najhitrejši. Počutim se dobro in komaj čakam, da se začne mednarodna sezona,« je povedal Peter Kauzer. Pri kanuistih je bil razred zase Benjamin Savšek s tremi zmagami in drugim mestom. Družbo v ekipi mu bosta delala Anže Berčič (ena zmaga) in Luka Božič, v svetovnem pokalu pa se bo dokazoval še Jure Lenarčič. Med ženskami so v kajakaški vrsti Urša Kragelj (tri zmage), Eva Terčelj (ena zmaga) in Ajda Novak, v kanuistični pa Alja Kozorg, Nina Bizjak in Lea Novak.

Na evropskem prvenstvu v spustu v Skopju so Slovenci osvojili kar šest kolajn. Potem ko je v klasičnem spustu na zelo umazani reki Vardar, kjer je bilo toliko mrčesa, da so si tekmovalci sami izdelali zaščitne maske, kajakaš Simon Oven postal evropski podprvak, med ekipami pa so Oven, Nejc Žnidarčič in Anže Urankar osvojili zlato kolajno, so si na reki Treski v sprintu privozili še štiri odličja. Med posamezniki so v kajaku dosegli trojno zmago. Zlato je osvojil Vid Debeljak, srebro prvi favorit Žnidarčič in bron Urankar (Oven je bil peti), včeraj pa so bil najhitrejši še na ekipni tekmi. »Sanjski razplet. V klasičnem spustu smo z dobro taktiko ugnali Nemce. Če me je v sprintu, kjer sem naredil dve napaki, kdo moral premagati, sem vesel, da je to sotekmovalec Debeljak. Na ekipni tekmi v sprintu smo bili najprej drugi za Čehi, ki pa so imeli nenormalno dober čas. Sumljivo je bilo, da so imeli skupno boljši čas, kot je bil seštevek njihovih posamičnih dosežkov. Vložili smo protest in pokazalo se je, da je prišlo do napake pri merjenju časa,« je povedal kapetan slovenske kajakaške vrste Nejc Žnidarčič.