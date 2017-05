Po reprezentančnem premoru zaradi priprav in kvalifikacijskih tekem z Nemčijo se na klubski ravni nadaljuje končnica za prvaka. Ribničani so pred dvotedenskim ligaškim premorom 29. aprila doma »skalpirali« Gorenje (27:23), pred derbijem s Celjani pa se njihovi spomini vračajo še v lanski 26. april. Takrat so v prvem krogu končnice za prvaka doma remizirali s pivovarji (27:27), potem ko je po zaostanku s 25:27 reprezentant Jan Grebenc v zadnjih dveh minutah dosegel dva zadetka od svojih skupno devetih za Riko.

V Ribnici bo danes parada reprezentantov Slovenije, saj se jih bo predstavilo devet, ki so igrali proti Nemčiji: na domači strani Grebenc in Henigman, na celjski pa Lesjak, Zarabec, Janc, Mačkovšek, Mlakar, Poteko in Kodrin. »Zavedamo se zahtevnosti gostovanj v Ribnici, a si s tem ne belimo glave. Osredotočeni smo le nase in na našo igro, dobro smo se pripravili in vemo, od kod grozijo največje nevarnosti. A v Ribnico odhajamo z jasnim ciljem – zmagati,« napoveduje celjski igralec Blaž Janc, ki ga je evropska zveza EHF nominirala v izbor za najboljšega mladega igralca v ligi prvakov, poleg njega pa se za nagrado potegujejo še Nikola Biylk (Kiel), Nedim Remili (PSG), Jerry Tollbring (Kristianstad) in Haniel Inoue Langaro (La Rioja). Janc po sezoni odhaja v poljske Kielce, od koder – od včeraj to tudi uradno – prihaja 19-letni črnogorski desni zunanji igralec Branko Vujović, ki bo dve leti kot posojeni rokometaš nastopal za Celje.

Več časa in možnosti za treninge so v primerjavi s Celjani imeli v taboru Gorenja, kajti proti Nemčiji ni igral noben član velenjskega kluba. Velenjčani bodo danes ob 20. uri gostili Krko, ki so jo s 35:23 premagali že v Novem mestu. Vse razen še ene zmage bi bilo senzacija, čeprav imajo Dolenjci med najboljšimi desetimi strelci končnice tri igralce: drugo mesto si deli Grega Okleščen (33 golov), četrto Jan Jurečič (32), deseto Leon Rašo (25). Ti trije so skupaj dosegli 90 od skupno 156 Krkinih golov v končnici ali skoraj 58 odstotkov. Gorenjev kapetan Niko Medved pred tekmo pravi: »Zaradi poraza v Ribnici sta imela zadnja dva tedna grenak priokus. Tudi zato bomo s Krko odigrali kar najbolj motivirano. V poštev ne pride nič drugega kot zmaga.« Koper zaradi svetovnega pokala v gimnastiki Loke ne bo gostil v Bonifiki, ampak danes ob 19. uri v dvorani Burja na Škofijah.

Končnica za prvaka, 7. krog, danes ob 19. uri: Gorenje – Krka, ob 20. uri: Ribnica – Celje PL, Koper – Loka, končnica za obstanek, 11. krog: Ormož – Maribor 32:28 (18:15), danes ob 19. uri: Slovenj Gradec – Drava, Dobova – Trimo, ob 19.30: Hrastnik – Izola.