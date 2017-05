Priročno je, da se robustno poslovanje podjetij izkazuje ravno v času, ko je podpora predsednikovanju Donalda Trumpa zaradi popolnih obratov glede na predvolilne obljube na najnižjih ravneh po izvolitvi.

Medtem ko dogajanje v Beli hiši spominja na resničnostno oddajo Vajenec, ameriški centralni bankirji v zgradbi Marriner Eccles, le 20 minut hoda stran, prvič po mnogih letih v miru kujejo načrte za junijski sestanek. Potem ko so šele konec februarja napovedali marčevski dvig ključne obrestne mere in suvereno osvetlili pot do konca leta s kar dvema do tremi nadaljnjimi dvigi, se zdi njihova naloga do konca leta precej enostavna. Iz tira jih ni vrgla niti objava ocene za rast bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju letošnjega leta, ki je s skromnih 0,7 odstotka pristala najnižje v zadnjih treh letih. Še več, po sestanku v maju so jo ocenili kot prehodno, v govorih, ki so sledili v naslednjih dneh pa so guvernerji poudarjali zavezanost predvidenemu načrtu dvigov ključne obrestne mere. Verjetnost za dvig v juniju je tako dosegla sto odstotkov.

Kaže, da je edini njihov pravi preostali letošnji izziv, kako izpeljati zmanjšanje bilance ameriške centralne banke brez negativnih vplivov na gospodarstvo in kapitalske trge. Čeprav bo to ob predvidenih dvigih še dodatno povečalo vtis restriktivnosti monetarne politike, se vlagatelji na vse skupaj za zdaj ne ozirajo preveč. Še več, indeks finančnih razmer se celo približuje najvišjim ravnem v zadnjih desetih letih, kar zagotavlja, da dvomov o upravičenosti dvigov in celo zmanjšanja bilance centralne banke ni. Guvernerjem na Constitution Avenue 2051 bo tako verjetno celo preostalo dovolj časa za spremljanje twitter računa ameriškega predsednika, ki se bo potil na drugi strani parka Eclipse.