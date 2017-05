Medtem ko potekajo boji na hokejskem svetovnem prvenstvu, so v ligi NHL znani udeleženci finala v obeh konferencah. Na Vzhodu se bosta za veliki finale udarila Ottawa in Pittsburgh, na Zahodu pa Nashville in Anaheim. Med najbolj razočaranimi je bil ruski velemojster Aleksander Ovečkin, ki se z Washingtonom znova ni uspel prebiti v konferenčni finale, včeraj pa se je zaradi lažje poškodbe odločil tudi, da se ne bo pridružil reprezentanci na SP, kar bo prvič po kar dvanajstih letih.

»Mora se nadaljuje,« je bilo včeraj moč prebrati v marsikaterem športnem mediju onkraj Atlantika. Washington Capitalsi so namreč na odločilni sedmi tekmi klonili proti Pittsburgh Pinguinsi z 2:0 in tako po letu 1998 še vedno čakajo na uvrstitev v konferenčni finale. »Trudimo se. Zares dajemo vse od sebe, a nam nikakor ne uspe,« je po tekmi s tresočim glasom razlagal Aleksander Ovečkin. Njegova izjava močno skrbi navijače Washingtona, ki se dobro zavedajo, da so imeli letos zares močno moštvo, najmočnejše od sezone 2005/06, ko se jim je pridružil Ovečkin. Vprašanje je, če bo vodstvo kluba še kdaj sposobno ruskemu hokejistu dodati tako kakovostne soigralce. »Preveč stvari mi hodi po glavi, da bi odgovarjal na takšna vprašanja. Zmagujemo in izgubljamo kot moštvo, ne kot posamezniki. Vprašajte me kaj drugega,« je trener Washingtona Barry Trotz zabrusil novinarjem, ko so ga pobarali o Ovečkinu.

V ligi NBA vse kaže na to, da se bosta v finalu še tretje leto zapored pomerila Cleveland in Golden State. Moštvi sta namreč tako v prvem kot drugem krogu pometli z nasprotniki, kar pomeni, da sta obe seriji dobili s 4:0. Nazadnje je to uspelo Detroitu in L. A. Lakersom v sezoni 1988/89, ko so nato Pistons z Isiahom Thomasom na čelu s 4:0 odpravili Magica Johnsona in soigralce.

In še to: v nogometni ligi MLS je celo tekmo za New England odigral Antonio Delamea Mlinar (0:2 proti Columbusu).

Končnica v NBA Vzhod, 2. krog: Cleveland – Toronto 4:0, Boston – Washington 3:2, 1. krog: Boston – Chicago 3:2, Washington – Atlanta 3:2, Toronto – Milwaukee 3:2, Cleveland – Indiana 4:0. Zahod, 2. krog: Golden State – Utah 4:0, San Antonio – Houston 3:2, 1. krog: Golden State – Portland 4:0, LA Clippers – Utah 2:3, Houston – Oklahoma City 4:1, San Antonio – Memphis 3:2.