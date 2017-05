Leto in pol po izdaji zadnjega filma o Jamesu Bondu je po navadi čas, ko se začnejo debate o naslednjem. V tem času smo zdaj, zato ni čudno, da splet preplavljajo prva ugibanja, ki se to pot vrtijo predvsem okoli tega, kdo bo Bonda v 25. filmu upodobil. Potem ko je to v zadnjih štirih storil Daniel Craig in je po koncu snemanja zadnjega (Spectre) dejal, da si raje prereže zapestja, kot da bi ga igral še kdaj, se je zdaj omehčal in sporočil, da ni nemogoče, da bi to storil še enkrat. S tem je postal najbolj resen kandidat za novega (starega) Bonda, sledijo pa mu imena, kot so Tom Hardy, Aidan Turner, James Norton, Orlando Bloom in Idris Elba.

Daniel Craig ali kdo drug, ljubitelje avtomobilov bo zanimalo tudi, katerega bo Bond vozil tokrat. Njegovi filmi so namreč, kot smo v tej rubriki ugotovili že večkrat, tudi prava zakladnica atraktivnih štirikolesnikov in tako ni čudno, da na raznih lestvicah najprepoznavnejših filmskih avtomobilov zasedejo tudi petino ali še več mest. Ko smo že omenili Daniela Craiga, je prav, da predstavimo tudi avto, ki ga je vozil v svojih prvem in drugem Bondovem filmu, Casino Royale iz leta 2006 in Kvantum sočutja dve leti kasneje – aston martin DBS V12.

Sedemkrat okoli osi Ko Bond omenjeni avto v filmu dobi v last, najprej preveri, kaj mu ponuja – to pa je presenetljivo precej manj kot številni drugi prej. V sovoznikovem predalu počivata le pištola in defibrilator, ki pa mu malce kasneje reši življenje, ko ga zastrupijo med igro pokra. No, DBS pa je v pravi, vozniški akciji že malce kasneje, ko Bond opazi, da so nepridipravi, povezani z glavnim negativcem po imenu Le Chiffre, ugrabili njegovo dekle Vesper Lynd (Eva Green). Takrat se poda za njimi in Vesper v zadnjem trenutku, preden bi jo povozil, zagleda zvezano sredi ceste. Zaradi nenadnega sunka volana začne avto prevračati, ravno ta manever pa je zanimiv z več vidikov. Za snemanje kadra prevračanja so namreč snemalci namesto DBS V12 uporabili astona martina DB9, ki so ga predelali tako, da je bil videti kot DBS, ob tem pa so ga posebej ojačali, da bi zdržal večkratno prevračanje. Ker ima avtomobil izredno nizko težišče, so zato, da so ga na neki način »katapultirali«, uporabili posebno poševno ploščad, kaskader, ki je sedel za volanom, pa je ob tem natančno v trenutku, ko je na ploščad zapeljal, moral uporabiti še poseben zračni top, ki je bil nameščen za njegovim sedežem, da je avtomobilu »pomagal« pri lažjem prevračanju. Pri hitrosti blizu 120 km/h se je nato avtomobil kar sedemkrat popolnoma zarotiral okrog svoje osi, kar je bil tudi manever, ki ga je 5. novembra 2006 kot rekordnega uradno zapisala Guinnessova knjiga rekordov.