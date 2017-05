Vlada in državni zbor se ta teden intenzivno ukvarjata z Romi, kar je po nekaj letih »molka« oblasti zanimiva sprememba. V ponedeljek je v organizaciji generalnega sekretariata vlade potekalo srečanje predstavnikov pristojnih ministrstev in občin, v katerih so večja romska naselja. Jutri pa bo v državnem zboru seja odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predlog spremembe zakona o romski skupnosti, ki ga je v sodelovanju z Romi pripravila Združena levica.

A na ponedeljkov sestanek je bil iz romskih vrst povabljen samo predsednik Sveta romske skupnosti Jožek Horvat - Muc. In tudi na jutrišnjo sejo v državnem zboru je povabljen samo on. Svet romskih skupnosti je po zakonu res edini reprezentativni organ, ki naj bi uradno zastopal romske interese. A dejansko, »na terenu«, je mnogo Romov do njega zadržanih. Nekateri svet romske skupnosti tudi povsem zavračajo.

Zveza Romov le ena od zvez »Zavedati se morate, da Svet romske skupnosti, ali povedano drugače, Zveza Romov Slovenije, ki ima v svetu po zakonu dve tretjini članov, ali povedano še drugače, Jožek Horvat - Muc (ki predseduje tudi tej zvezi, op. p.), ne predstavlja nikogar, razen lastnih interesov,« je v ostrem pismu generalni sekretarki vlade Lilijani Kozlovič sporočil predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti iz Bele krajine Zvonko Golobič. »Na jugovzhodu države na to opozarjamo že vrsto let, zdaj pa vlada ponovno pod pretvezo reprezentativnosti na podlagi zakona izključuje vse, razen Sveta romske skupnosti. Naša zveza je ena od petih romskih zvez, poleg njih pa obstaja tudi Forum romskih svetnikov. Zveza Romov Slovenije je bila zgodovinsko res prva, ni pa več edina reprezentativna romska organizacija.« Romi, ki niso povezani z Zvezo Romov Slovenije oziroma s Horvatom iz Murske Sobote, skušajo že dalj časa dobiti večjo veljavo v političnih krogih. Zaradi prepričanja, da ima Horvat preveliko politično moč, Zveza Romov Slovenije tudi ni bila povabljena k načrtovanju prenove romske zakonodaje. Pri tej so sodelovali zlasti dolenjski in mariborski Romi, a tudi Forum romskih svetnikov iz Prekmurja. Horvat je pozneje v državni zbor poslal tudi konstruktivno mnenje Sveta romske skupnosti o predlogu sprememb zakona. V dopisu se je recimo strinjal s predlogom Združene levice in romskih organizacij, da se Zvezi Romov Slovenije, ki jo vodi, odvzame mandat imenovanja dveh tretjin članov. »Seveda ne nasprotujem udeležbi predstavnikov romskih zvez na srečanjih oziroma v razpravah v vladi in državnem zboru,« pravi Horvat. »Ni pa nujno, da je tako, kadar se predstavniki občin pogovarjajo s predstavniki ministrstev,« se je odzval na kritike ponedeljkovega sestanka.

Vlada se sklicuje na zakon Na naše vprašanje, zakaj je vlada na ta sestanek povabila zgolj Svet romske skupnosti, smo od urada za komuniciranje prejeli obvestilo, da je bil »namen predvsem iskreno spregovoriti o izzivih in predlogih rešitev, ki jih vidijo župani občin, kjer živijo Romi«. Iz dopisa je mogoče razumeti, da mnenje in predlogi Romov pri tem niso bili v središču pozornosti. V vladnem uradu za komuniciranje so dodali, da so Svet romske skupnosti, »ki mu trenutno predseduje gospod Jožek Horvat - Muc«, povabili, ker ga zakon opredeljuje kot »krovno organizacijo romske skupnosti«. Se je pa sestanka naknadno, na lastno pobudo, vendarle udeležil tudi predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš, ki je dolenjskim Romom bližji kot Jožek Horvat. Na predsednika odbora državnega zbora za notranje zadeve Dušana Verbiča smo naslovili vprašanje, ali bo na jutrišnjo sejo poleg Sveta romskih skupnosti vendarle povabil tudi druge romske organizacije. Do zaključka redakcije odgovora nismo prejeli.