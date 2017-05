Sindikat poštnih delavcev KS 90 bo zaradi »onemogočanja sindikalnega dela in ustrahovanja sindikalnih zaupnikov« danes pred stavbo Pošte Slovenije v Kopru izvedel protestni javni zbor članov sindikata in njegovih podpornikov. »Skupaj se bomo zbrali in javno zahtevali, da nas Pošta obravnava kot legitimnega sogovornika. V nasprotnem primeru si bomo pogajanja izborili preko ulice,« opozarja predsednik Sindikata poštnih delavcev Saša Gržinič.

Za protest so se odločili po tem, ko jim je vodstvo Pošte pred 14 dnevi zaradi domnevnega neizpolnjevanja pogojev »odvzelo« reprezentativnost in sklenilo, da se bo glede sindikalnih zahtev odslej pogajalo le še s Sindikatom delavcev prometa in zvez pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Predsedniku sindikata Gržiniču, ki je pozimi po številnih padcih in bolniških odsotnostih ter posledično pomanjkanju delavcev pozval poštarje, naj ne delajo več kot predpisanih osem ur, je sicer Pošta le nekaj dni prej izrekla tudi opozorilo pred odpovedjo.

»Gre za poskus uničenja sindikata«

Peter Majcen, predsednik krovne Konfederacije 90 Slovenije (KS 90), je prepričan, da so se v vodstvu Pošte načrtno odločili, da Sindikat poštnih delavcev »izrinejo iz socialnega dialoga, ga marginalizirajo in onesposobijo«. Omenjene poteze so namreč povlekli neposredno po zavrnitvi podpisa »neživljenjskega kompromisa«, ki ga je po grožnji s stavko, podkrepljeni s podpisi 3000 delavcev, Pošta Slovenije konec marca ponudila v podpis obema sindikatoma v podjetju. Medtem ko je »večinski« Sindikat delavcev prometa in zvez privolil v dogovor, pa so v novejšem Gržiničevem sindikatu ocenili, da ni delodajalec za izboljšanje vse slabših delovnih pogojev in materialnega položaja zaposlenih ponudil praktično ničesar.

Na Pošti zavračajo obtožbe, da načrtno izvajajo pritisk na sindikat in njegove člane. Kot pravijo, so opozorilo pred odpovedjo predsedniku sindikata Gržiniču izrekli izključno zaradi kršitve delovnih obveznosti, in ob tem poudarili, da »varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi sindikalnega zaupnika ni absolutno«.