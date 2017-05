Predsednik Borut Pahor redno gosti razprave pod skupnim naslovom »Slovenija 2030« in včeraj so se v predsedniški palači na pobudo Zveze društev upokojencev pogovarjali o »izzivih srebrne generacije«. Govorili so tudi o družbi, v kateri bo starejših vse več.

»Deklice, ki se danes rojevajo, bodo živele še v dvaindvajsetem stoletju,« je dejal Davor Dominkuš z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Tudi on je napovedal konec »klasične paradigme«, po kateri se življenje posameznika deli na tri obdobja: izobraževanje, delo in upokojitev. »Ljudje bodo v karieri zamenjali sedem poklicev, od katerih jih pet sploh še ne obstaja,« je Dominkuš s citatom argentinskega ministra za izobraževanje Estebana Bullricha podkrepil poziv k vseživljenjskemu izobraževanju.

K spremembi paradigme poziva tudi vladna strategija dolgožive družbe, ki je trenutno v javni razpravi. Strategijo so pripravili na uradu za makroekonomske analize in razvoj, ki ga je na srečanju predstavljala Eva Helena Zver. Opozorila je, da se razmerje med delovno aktivnimi in starejšimi zmanjšuje tako hitro, da bo naš pokojninski sistem že čez pet ali deset let nevzdržen.