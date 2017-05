Na četrti dirki letošnje sezone v razredu motoGP v Jerezu je slavil dirkač Honde Dani Pedrosa, drugi je bil njegov ekipni tovariš Marc Marquez, prvič pa je za Ducati na zmagovalne stopničke s tretjim mestom stopil Jorge Lorenzo. Oba dirkača tovarniške ekipe Yamahe sta dirko končala slabše od pričakovanj.

Od starta dalje je bilo jasno, da bo pot do zmage tokrat vodila prek Pedrose, ki je nazadnje zmagal lani na dirki za VN San Marina. »Uspel mi je dober start, nato pa sem imel veliko dela na motociklu. To je bila presneto težka dirka, težko sem samega sebe prepričeval, da moram voziti malce počasneje, ker steza ni dovolila hitrejše vožnje in si z lahkoto naredil napako ter padel. Seveda sem vesel te zmage,« je dejal Dani Pedrosa. Marc Marquez je bil drugemu mestu navkljub vseeno zadovoljen, kajti mnogi Hondi v Jerezu niso pripisovali večjega uspeha. »Skušal sem ujeti Danija, a se ni izšlo. Na koncu sem res pritiskal, a tudi skoraj padel, potem sem se umiril, kajti še vedno je bolje osvojiti nekaj novih točk kot dirko končati s padcem. Posebno sprednja pnevmatika je bila zelo zahrbtna, zato po tistem zdrsu nisem hotel več nič tvegati,« je dejal Marc Marquez. Yamaha je doživela pravi mali poraz, Vinales je dirko končal na solidnem šestem mestu, a brez pravih možnosti poseči v boj za vrh, medtem pa je Valentino Rossi postajal iz kroga v krog počasnejši in je bil na koncu deseti. Naslednja dirka bo 21. maja v Le Mansu v Franciji.

Izidi (27 krogov, 119,421 km): 1. Pedrosa (Špa/Honda) 45:26,827 (povprečno: 157,6 km/h), 2. Marquez (Špa/Honda) + 6,636, 3. Lorenzo (Špa/Ducati) + 14,767, 4. Zarco (Fra/Yamaha Tech3) + 17,601, 5. Dovizioso (Ita/Ducati) + 22,913, 6. Vinales (Špa/Yamaha) + 24,556, skupno (po 4 dirkah): 1. Rossi (Ita/Yamaha) 62 točk, 2. Vinales 60, 3. Marquez 58, 4. Pedrosa 52, 5. Dovizioso 41, 6. Zarco 35.