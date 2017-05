»Naša vizija je prinesti teodoorja na vsaka vhodna vrata, ne glede na različne standarde ključavnic,« pravijo v ekipi inženirjev in ustvarjalcev, ki na kickstarterju predstavlja pametno ključavnico teodoor. Ta deluje na temelju tehnologije bluetooth: na ključavnico na notranji strani vrat se namesti v nekaj sekundah, vrata pa uporabnik nato odklepa kar s pametnim telefonom.

Zaradi dizajna, do uporabnika prijazne namestitve in dobro premišljene aplikacije bo teodoor zadnja pametna ključavnica, ki jo bo uporabnik želel oziroma moral kupiti, so prepričani v ekipi, ki jo vodi Martin Koterle. Razvoj pametne ključavnice, prilagojene na različne sisteme zaklepanja, je trajal dve leti, pojasnjujejo v ekipi, ki je v tem času testirala več prototipov tega inteligentnega produkta. Teodoor zatem, ko uporabnik vstopi skozi vrata, ta tudi zaklene. Dostop ima lahko vsak imetnik pametnega telefona, ki mu skrbnik pošlje kodo za dostop. Teodoor je sposoben zaznati tudi vsako premikanje vrat takrat, ko bi morala biti zaklenjena, zato ob vsakem nepredvidenem premiku uporabnika obvesti s sporočilom v aplikaciji, prav tako tudi, ko je teodoor nastavljen na »počitnice«. Takrat je odveč skrb, da bi pametna ključavnica odpovedala, saj deluje na litijevo baterijo, ki jo je treba zamenjati le enkrat na leto. Za varnost pa skrbi najnovejša kodirna tehnologija, ki jo uporabljajo v vojski in pogosto tudi v spletnih bančnih sistemih.

K pametni ključavnici morebiti še LED indikator Vse to so lastnosti, ki so do zdaj prepričale 650 podpornikov oziroma zgodnjih kupcev, ki bodo omogočali začetek proizvodnje pametnih ključavnic. Trenutno je na kickstarterju na voljo za 119 dolarjev, z wifi adapterjem, ki omogoča nadzor ključavnice na internetu, pa 169 evrov. Redna prodajna cena bo znašala 179 dolarjev za ključavnico in dodatnih 69 dolarjev za wifi adapter. Ekipa je cilj 90.000 dolarjev dosegla v nekaj dneh, nedavno so presegli 100.000 dolarjev, če bodo dosegli 150.000 dolarjev, bodo pametni ključavnici dodali LED-indikator, za četrt milijona evrov zbranih sredstev pa obljubljajo še razvoj aplikacije za pametne ure. Kampanja na kickstarterju se bo končala 25. maja, nato se bodo v ekipi posvetili razvoju aplikacije, ki bo na voljo avgusta.