Študentje 2. letnika Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem (VSŠGT) Bled so v zadnjih mesecih ovrgli vse mite o nedejavni in neambiciozni generaciji mladih. V sklopu prakse so pripravili tako dober študentski projekt, da ga je Slovenska turistična organizacija uvrstila med prejemnike nagrade snovalec. Prejeli jo bodo po prihodnji soboti, ko bodo dogodivščin željne potnike z Bleda po bohinjski progi proti Primorski odpeljali na Kulinarično popotovanje z muzejskim vlakom. Na njem bodo med drugim poskrbeli za popolno kulinarično ponudbo, za katero so ugotovili, da na dosedanjih izletih z muzejskim vlakom manjka.

Ves jedilnik, s katerim bodo študentje 13. maja ves dan razvajali potnike muzejskega vlaka, sestavljajo jedi iz lokalnega okolja. Spremljala jih bo animacija v slogu obiska Franca Ferdinanda, ki naj bi prišel na odprtje bohinjske proge. O podrobnostih tega in drugih dogodkov iz tistega časa se bodo potniki lahko poučili iz časopisa, ki so ga v treh različnih jezikih pripravili študentje, člankom pa so dodali še informacije o postreženih jedeh.

Nagrada je izvrstna spodbuda

Študentje so ob pomoči zaposlenih na šoli sami poskrbeli za vse – pripravili so promocijsko gradivo za letake, plakate in podobno; izdelali so tudi finančno konstrukcijo, v sodelovanju z naročnikom ABC Turizmom pa so določili tudi prodajno ceno izleta. Delo so si razdelili in določili vodjo projekta, namestnico, vodjo kulinarike, strežbe, animacije, promocije in trženja ter financ in administracije projekta.

Novica o nagradi snovalec pa jim je med intenzivnimi pripravami, ki jim že tedne kratijo spanec in prosti čas, dala dodaten zagon. »Na to smo vsi v ekipi zelo ponosni. To pomeni, da smo na pravi poti. Pred nami je sicer še veliko dela, je pa delovna vnema zdaj še toliko večja in mislim, da nam bo uspelo zadovoljiti pričakovanja,« pravi vodja projektne skupine, študentka Eda Dobrilovič. Navdušeni pa so tudi naročniki, ki so projekt prijavili Slovenski turistični organizaciji. »Že tako čudovito potovanje s parno lepotico po Bohinjski progi dobiva ob pomoči zagnane in strokovne ekipe študentov in profesorjev VSŠGT Bled dodatne vsebine. Naši gostje iščejo nove zgodbe in prepričana sem, da bodo navdušeni,« dodaja Ajda Perko, vodja projekta v podjetju ABC Rent a car in turizem.