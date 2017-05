Preglejte evakuacijski načrt v primeru požara oziroma ga izdelate, če ga še nimate. O njem poučite vse svoje družinske člane in se prepričajte, da ga imajo v malem prstu. Če nameravate zakuriti ogenj za žar ali kamin, poskrbite, da boste pri roki imeli gasilni aparat. Z otroki se pogovorite o nevarnostih ognja. Vžigalic, vžigalnikov, sveč, petard in drugih pirotehničnih sredstev ne puščajte na mestih, ki jih lahko dosežejo otroci. Pred kaminom ali odprtim ognjiščem postavite oviro, da majhni otroci ne bodo mogli priti blizu. Nikoli jih ne puščajte brez nadzora. Če kupujete novo oblazinjeno pohištvo, kupite takšnega iz negorljivega materiala.

Pohištvo za vrt mora biti trdno in takšno, da se ne bo prevrnilo že ob zmernem vetru ali se v hipu zložilo. Otrokom dopovejte, da po zložljivem pohištvu ne smejo skakati ali se igrati na njem. Vedno jih imejte pod nadzorom. Ravno tako jim ne dovolite, da se igrajo ali sedijo na mizi. Kaj hitro lahko namreč pristanejo na tleh. Ne postavljajte pohištva preblizu ograj, še posebno tiste ob bazenu, saj lahko otroci kaj hitro splezajo čez njo. Poučite se o tem, kako pravilno odpreti senčnik. Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z njim ali da bi ga odpirali sami. Vedno se prepričajte, da ste ga dovolj obtežili, da se ne bo prevrnil. Če se pripravlja k nevihti, senčnik zaprite in spravite v notranjost, saj se lahko ob močnih vetrovih spremeni v leteči projektil.

Nujna popravila in odstranitev navlake

Preden na vrt znova postavite vrtno pohištvo, ga pozorno preglejte. Opazite zarjavel del ali trsko? Se je pleteni del natrgal? Se je mehanizem zlomil ali upognil? Popravite ali zamenjajte poškodovane dele in se izognite morebitnim poškodbam. Če ste se namenili očistiti ali prebarvati pohištvo, uporabite nestrupena čistila in barve. Padci so glavni vzrok poškodb tako doma kot na vrtu. Veliko se jih zgodi ravno zato, ker se spotaknemo ob navlako. Stvari, ki jih ne potrebujete, pospravite izpod nog. Igrače za zunanjo uporabo dajte v škatlo ali uredite prostor za njihovo shranjevanje. Idealna rešitev je klop s prostorom za shranjevanje. Vse vrtno orodje varno pospravite, škropiva in gnojila pa shranite na mesto, do katerega ne morejo priti otroci.