Ta spoznanja in odprtost šole za uvajanje takšnih usmeritev so bili povezani s (pro)aktivnostjo nas, staršev. Že leta 2005 smo na pobudo staršev oblikovali Dan na Dobrovi, namenjen ustvarjalnemu druženju pedagoškega trojčka: staršev, učiteljev in otrok. Razumeli smo, da bodo imeli otroci več od šole, če bomo starši v procesu njihovega razvoja sodelovali z njimi in učitelji. Ter da so talenti in inovativnost vez med šolo in poklici, s katerimi bodo današnji mladi nekoč prispevali k blaginji družbe. Tako se je leta 2012 v Sloveniji rodil tudi projekt Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade (ter ob njih tudi učitelje in starše) navdušuje za inženirstvo, tehnične poklice, naravoslovje in znanost. Zakaj prav za te smeri?

Dijaki pri drugi, družba v četrti industrijski revoluciji Pred časom sem bila osupla, ko mi je dijak tretjega letnika gimnazije pokazal seminarsko nalogo o industrijski revoluciji. Vprašala sem ga, kako to, da je predstavil samo prvi dve industrijski revoluciji, pa me je začudeno gledal. »Ali je kdo drug predstavil tretjo in četrto?« Ni vedel, o čem govorim, zatrdil mi je, da se je držal učbenika in snovi, ki so jo obdelali pri pouku. Učbenika in zapiskov dijaka resda nisem preverjala, se pa dogodek ujema z ugotovitvijo Poročila o prihodnosti poklicev Svetovnega gospodarskega foruma iz Davosa: da znanje študenta iz prvega letnika zastari že takrat, ko študent pride v četrti letnik. Tehnologija in z njo organizacije ter okolje se danes namreč razvija