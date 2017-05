Poznala je le ime domnevnega očeta, ne pa tudi priimka ali kakršnegakoli drugega podatka iz njegovega zasebnega življenja. Vedela pa je, da so Michaelove osebne podatke zabeležili v hotelu, v katerem sta od 4. do 7. junija 2010 najela sobo v drugem nadstropju in v njej preživela štiri vznemirljive noči. Za te podatke je zaprosila hotelirja, ki pa ji priimka njenega naključnega ljubimca – oziroma novorojenčkovega očeta – ni želel izdati. Izvedela je zgolj to, da so bili v tistem času v hotelu nastanjeni štirje Michaeli. Več ji v hotelu niso bili pripravljeni razkriti. Ženska ni odnehala, vložila je tožbo na upravno sodišče v Münchnu, je poročal časnik Abendzeitung. V prepričanju, da ima zakonito pravico do pridobitve teh informacij, je zahtevala, naj sodišče odredi hotelu razkritje podatkov. Pristojna sodnica je zavrnila njeno tožbo, sodišče pa je prejšnji teden v zvezi s tem nenavadnim primerom objavilo sporočilo za javnost, ki ga je naslovilo kot »očetovska ruleta«. Michaelova pravica do zaščite njegove časti in zasebnosti ima prednost pred pravicami tožnice, je odločila predsedujoča sodnica. Ker ženska ljubimca ni bila sposobna podrobneje opisati, obstaja po prepričanju sodišča tveganje, da bi se utegnili razkriti osebni podatki napačne osebe, s čimer bi kršili tudi pravico do zasebnosti te osebe. Sodišče niti ni povsem zaupalo trditvi tožnice, da je iskanemu moškemu dejansko ime Michael. Sodba je pravnomočna.