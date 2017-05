Prva skupina vojakov je kole zabila, da so iz zemlje segali ponekod meter, drugje tudi do dva visoko. Druga je vlekla kolute narazen in žico ponekod gosteje, drugje redkeje pripenjala na zabite kole. Meter za metrom, kilometer za kilometrom. Skozi gosto vejevje, skozi gozdove, po poljih in travnikih, ob rekah in potokih. Štiri dni kasneje, 23. februarja leta 1942, je bila njihova naloga končana. Mesto je bilo obdano z žico in zavarovano od zunaj in od znotraj.

Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino Emilio Grazioli (nekakšen italijanski civilni šef Ljubljanske pokrajine, ki je očitno bdel tudi nad delom ljubljanskega župana Leona Rupnika) in poveljnik 11. armadnega korpusa general Mario Robotti sta konec januarja leta 194