Predstavljajte si – tržnica, kjer bi se zbrali študentje iz vseh kotičkov Slovenije in ponosno zavijali po svoje, nosili majice s smešnimi napisi in z največjim ponosom predstavljali zgornjesavinjski želodec, kraški pršut, idrijske žlikrofe in ostale kulinarične specialitete, ki jih je vse prej kot malo.

Njegova ideja je bila malo nora, pa je skupina entuziastov vseeno organizirala prvo študentsko tržnico. Kje pa drugje kot v Rožni dolini! Na zelenici med študentskimi domovi se je zdel idealen prostor za zbiranje študentarije iz vse Slovenije. In so se zbrali. Že prvo leto jih je bilo 5 000, naslednje leto 10.000, tretje leto pa je Škisova že morala zapustiti Rožno dolino, ker jo je prerasla. Preselila se je na letno telovadišče Narodnega doma Ilirija, pa potem na zelenico za Bežigradom, pa nazaj na Ilirijo, ob svoji polnoletnosti pa je poletela na Kardeljevo ploščad, kjer se mladi na najljubši četrtek v mesecu maju družijo ob okusni hrani in dobri glasbi.

Čeprav je Slovenija majhna dežela, jo zastopa ogromno marljivih, ambicioznih, ponosnih ter zabave željnih študentov, ki sestavljajo že skoraj 60 študentskih klubov. Ti vsako leto na Škisovi tržnici zasedejo šest škisovih otočkov, ki predstavljajo dolenjsko, primorsko, gorenjsko, osrednjo, 02 in 03 regijo ter obiskovalcem predstavijo, da so njihove obštudijske dejavnosti še kako pomembne.

Ko so se pionirji Škisove tržnice vprašali, kako povezati slovenske študente in ustvariti največjo kulturno-zabavno prireditev, je bil odgovor jasen. Vsak Slovenec v prostem času najraje jé dobro hrano, pije kvalitetno pijačo in se druži ob odlični glasbi. Tako je Škisova tržnica postala sinonim slovenske kulture in kulinarike, ki s pestrim popoldanskim in večernim programom skrbi za dobro vzdušje in zabavo obiskovalcev. Vsak, ki želi v enem dnevu okusiti Slovenijo v malem, Škisove enostavno ne sme zamuditi.

Škisova tržnica je kot oaza sredi Ljubljane. Tisti obljubljeni kraj, ki se pojavi enkrat na leto, ima vhod le na dveh krajih, obljublja doživetje, kot ga še niste preizkusili in vedno preseneti ter preseže vaša pričakovanja. Zanj se pišejo zdravniška opravičila, vzamejo kolektivni dopusti in kličejo varuške za otroke. Za veliko obiskovalcev, pa ne gre le za tradicionalno prireditev Zveze ŠKIS, temveč tudi za tradicionalno prireditev vsakega posameznika. Življenje z leti postaja vse bolj zaposleno in organiziranje prijateljskih srečanj zapleteno. No, za obletnice in druženja, ki se zgodijo na Škisovi tržnici to ne drži. Čeprav te med 25.000-glavo množico včasih nese tok energije, ki mu ni za oporekati, na poti vedno srečaš kakšne znane obraze. Včasih celo tiste, ki si jih najmanj pričakoval. Vendar, tudi načrtovano iskanje prijateljev ni težko. Imajo radi vino? Iskanje začneš pri tržnicah dolenjske ali 02 regije. So adrenalinski odvisniki? Velika verjetnost je, da skačejo nad vami z bungee jumpingom. Mesoljubci? Predlagamo območje gorenjske ali 03 regije. So avanturisti? Sledite vonju mediteranske kulinarike primorske regije ali pa obiščite Mednarodni otoček. Spadajo med tiste, ki radi poberejo ves free promo? Stojnice sponzorjev so pravi naslov. Na Škisovi tržnici vsakdo najde nekaj zase.

Lahko pa se popolnoma prepustite energiji Škisove tržnica in njen tok vas bo ponesel do novih srečanj in svežih povezav. Čakanje v vrsti za WC ali da te natakar končno opazi ob šanku, iskanje ognja ali izgubljenega telefona, nošenje kozarcev, zaradi katerih bi lahko konkuriral najboljšim žonglerjem ali pa žuranje pred odrom na ramenih neznanca, ki to ne ostane za dolgo. Vse to so začetki marsikatere zgodbe, ki jo lahko slišite, ko omenite Škisovo tržnico.

Škisova tržnica slovi tudi kot glasbena prireditev, ki je gostila ogromno priznanih glasbenikov, tako na glavnem kot elektro odru. Zaradi njih se ob znanih ritmih ustvarjajo mosh-piti, delajo vlakci, objemajo neznanci in iskrijo iskrice. Glavni oder pa slovi tudi kot začetni oder marsikatere slovenske glasbene skupine, ki je svojo pot začela z zmago na ŠkisoLOV-u in nastopila na velikem odru pred 25.000 glavo množico. In saj veste, kaj pravijo: svojega prvega ne pozabiš nikoli!

Kot se za državo, ki že od nekdaj velja za križišče mednarodnih poti in se vedno bolj uveljavlja kot odlična turistična destinacija spodobi, je sedmi otoček Škisove tržnice namenjen mednarodnim študentom. Tam se gnetejo vsi avanturisti in naveličanci zelja in kranjske klobase. Vonj po svetovnih dobrotah začinjen z medkulturnim dialogom, ki se velikokrat konča z učenjem osvajalskih fraz v tujem jeziku, odlično dopolni vonj po lokalnih dobrotah v okusno harmonijo.

Zelena pa ni le trava na Kardeljevi ploščadi, barva Zveze ŠKIS ali Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016. Že nekaj let je zelena in ekološko usmerjena tudi Škisova tržnica. Nihče si ne želi ob zvokih glasbe, klepeta in smeha poležavati na soncu, delati selfije ali nazdravljati na prijateljstvo ob kupu smeti. Tega se zavedajo prav vsi, zato se lahko pohvali še z enim nazivom – prva EKO prireditev za mlade v Sloveniji!

Ker je Škisova tržnica že dobra znanka in njen glas doseže veliko ljudi, si na Zvezi ŠKIS trudijo del njenih feel good vibracij uporabiti tudi v dobrodelne namene. Tako se je do letošnje, 20. prireditve rodilo veliko uspešnih sodelovanj, ki so na različne načine pomagale ljudem in jim izboljšale njihov vsakdan.

Pred dvajsetimi leti, 6. maja 1998, se je v Rožni dolini pričela pisati zgodba prireditve, ki je kmalu postala stičišče mladih, slovenske in mednarodne kulture, okusne kulinarike in odlične glasbe. Škisova tržnica je skozi leta spisala mnogo različnih, zabavnih, navdihujočih, prijateljskih in povezujočih zgodb. Tudi vi ustvarite svojo noro zgodbo in pridite 11. maja na Kardeljevo ploščad.