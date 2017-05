Naključje je hotelo, da se je v zadnjem času zvrstilo nekaj televizijsko-filmskih novic, ki jih je mogoče zložiti v eno skupno stično točko – film z naslovom Podle igre (Cruel intentions) iz leta 1999. Pred nekaj tedni smo lahko denimo prebrali, da mineva 20 let, odkar je na male zaslone prišla serija Buffy, izganjalka vampirjev, v kateri je naslovno junakinjo upodobila Sarah Michelle Gellar, ki ji je pripadla tudi ena od dveh glavnih ženskih vlog v omenjenem filmu, prav tako smo lahko pred dnevi na spletu prebrali članek o Ryanu Phillippeju, glavnem moškem igralcu iz omenjenega filma, čigar igralska kariera je kljub bleščečim napovedim o »naslednji veliki hollywoodski stvari« zavila na drugo, manj bleščečo pot.

A ko pomislimo na Podle igre, se marsikomu, v prvi vrsti pa ljubiteljem avtomobilov, bolj kot igralska zasedba tega sicer uspešnega najstniškega filma, v katerem je, mimogrede, zablestela še kasnejša in nato tudi bivša Phillippejeva žena Reese Witherspoon, v spomin prikrade atraktivni štirikolesni lepotec – jaguar XK 140. Ta se je namreč zavihtel na številne lestvice najbolj »ikoničnih« filmskih avtomobilov.

Seveda se vse skupaj konča tako, da se Sebastian v Annette zaljubi in mu na koncu ni več do tega, da bi v posteljo dobil še Kathryn, je pa avto mogoče skozi ves film s Sebastianom za volanom videti v veliko različnih kadrih, od začetnih do vmesnih, najbolj pa so si ga številni zapomnili po koncu. Takrat ga ob zvokih skladbe Bittersweet symphony v tistem času (in skoraj izključno v tistem času) izjemno priljubljene skupine The Verve vozi Annette, ki ji je avto pripadel po Sebastianovi smrti – slednji namreč umre v predzadnjem kadru, ko izpred drvečega taksija v zadnjem trenutku odrine Annette in jo skupi sam…

Omenjeni jaguar, ki ga v filmu predstavijo kot redek in odlično ohranjen primerek prestižnega avta letnik 1956, pozneje pa je bilo mogoče ponekod prebrati celo, da ni bil nič drugega kot njegova skrbno izdelana replika, je namreč eden od ključnih delov zgodbe. Ta se odvija med že omenjenima igralcema, v filmu neke vrste polbrata in polsestre (po eden od staršev enega in drugega sta končala v skupni zvezi) iz nesramno bogatih družin, ki se iz čistega dolgčasa, lastne zabave in zlobe poigravata z usodami drugih ljudi. Tako med drugim nekega dne stavita, ali bo Sebastianu (Phillippe) do konca šolskih počitnic uspelo v posteljo spraviti dekle po imenu Annette (Witherspoon). Če mu uspe, bo za »nagrado« dobil še Kathryn (Gellar), če ne, pa slednja dobi njegovega jaguarja.

Zelo malo preživelih

Jaguarja XK140, ki ga v filmu naslovijo le po letnici nastanka, torej kot »1956 jaguar roadster«, so oboževalci filma sprva zamenjevali za model XK120, ki mu je resda podoben, a to ni mogel biti že zato, ker so omenjene različice izdelovali le do leta 1954. XK140 ni imel dolge življenjske dobe, kar se tiče let proizvodnje, saj so ga izdelovali le med letoma 1954 in 1957, in sicer kot zaprti kupe ter kot kabriolet s premično streho ali pa popolnoma brez nje – slednjim, torej avtomobilom brez vsakršne zaščite potnikov pred vremenskimi vplivi, Američani pravijo roadster in od tod tudi njegovo poimenovanje v filmu.

Ko torej upoštevamo vse omenjeno, se pravi prestižno znamko, kratko obdobje izdelovanja in letnico, je jasno, da so omenjenih avtov izdelali bolj malo in da se jih je še manj ohranilo. Dokaj zanesljivi viri navajajo, da je proizvodne trakove zapustilo 3349 roadsterjev, pred nekaj leti pa je bilo z uradnim certifikatom le še 350 preživelih. Zaradi tega in ob dejstvu, da so se nekateri najugodnejši (in slabo ohranjeni) prodajali za več kot 120.000 dolarjev, niti ne bi bilo čudno, če je bil tudi ta filmski lepotec v resnici replika.