Za slovenske kajakaške in kanuiste na divjih ter mirnih vodah se začenja serija mednarodnih tekmovanj. Slalomisti bodo imeli konec tega in prihodnjega tedna v Tacnu štiri izbirne tekme za sestavo državne reprezentance, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu od 31. maja do 4. junija prav na domači progi na brzicah Save pod Šmarno goro. Kajakaška zveza Slovenije (KZS) ima zaradi dežja veliko dodatnega dela z organizacijo evropskega šampionata. Narasla Sava je minuli teden poplavila prizorišče in uničila vse dosedanje delo ter priprave vrnila na začetek. Vse škode, ki je nastala v umetnem kanalu, sploh še niso uspeli oceniti, ker je reka preveč motna. Ni dvoma, da se bo zaradi sanacije organizacija evropskega prvenstva podražila za nekaj deset tisoč evrov.

Prvo veliko tekmovanje sezone bo evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah od 11. do 15. junija v Skopju. Proga v makedonski prestolnici ni po okusu Slovencev, saj voda ni posebej divja, zato veslanje na reki Treski primerjajo celo s tovrstnim početjem na Ljubljanici. Prvi zvezdnik reprezentance je 33-letni Primorec Nejc Žnidarčič, ki bo skušal še četrtič postati evropski prvak v sprintu. Na kolajno meri tudi v klasičnem spustu, kjer je bil pred dvema letoma tretji. »Upam, da bom ubranil zlato kolajno izpred dveh let v Banjaluki. Ne bo lahko, mladi prihajajo, a sem v dobri formi, saj sem letos zmagal v sprintu na vseh tekmah, na katerih sem nastopil. Očitno mi je koristil mesec in pol priprav pozimi v Španiji, s čimer sem se izognil mrazu doma. V Skopju bo treba pametno razporediti moči, saj imamo štiri tekme v štirih dneh,« je bil po tradiciji zgovoren Nejc Žnidarčič. Tekmovalci v spustu so sezono običajno sklenili konec junija, letos bo svetovno prvenstvo šele konec septembra v Pauju v Franciji. Ker bo imel poleti kar tri mesece dolg premor, bo nadaljeval sodelovanje s svojim pokroviteljem, za katerega bo v New Yorku snemal tudi promocijski video. Pravi hit je bil že lanski promocijski video, ko se je prelevil v Jamesa Bonda in na motorju, kolesu ter v čolnu opravil pot od Londona do Benetk. »Danes ni le dovolj le nalepka sponzorja na čolnu, ampak mu moraš ponuditi nekaj več, zato delamo različne zanimive projekte in tako povrnemo vložek,« je pojasnil Žnidarčič, ki je sicer zaposlen v Slovenski vojski.

Čeprav je star že 43 let, je Simon Hočevar še vedno konkurenčen v boju za kolajne v spustu. Letos bo tekmoval v kanuju enosedu in dvosedu skupaj z Maksom Frančeškinom. »Uživam. Delam na izkušnje. Malo manj veslam, a vse nadomestim z vključevanjem drugih športov. Ker imam težave s koleni, manj tečem po suhem, več pa igram hokej ter tečem na smučeh. Treningov ne izpuščam, včasih naredim le kakšnega lažjega z otroki na vodi. Z regeneracijo nimam težav. Za evropsko prvenstvo v Skopju nimam posebnih ciljev, ampak je vse usmerjeno v svetovno prvenstvo v Pauju, kjer je voda precej bolj divja in imam kot nekdanji slalomist več možnosti za uspeh. Prestar sem, da bi imel dva vrhunca sezone. Najtežji treningi zame tako šele prihajajo,« je povedal Simon Hočevar. Po njegovih stopinjah gre tudi 15-letna hčerka Eva Alin, ki bo letos nastopila tudi na eni tekmi svetovnega pokala v članski konkurenci. Sin Žiga Lin je celo dvakratni državni prvak do 12 let v dveh različnih športih, saj poleti tekmuje v kajaku, pozimi pa je hokejski vratar pri Olimpiji.

Reprezentanca na mirnih vodah je zimo že po tradiciji preživela v Avstraliji. 35-letna Špela Ponomarenko Janić se je odločila, da bo tekmovala do olimpijskih iger v Tokiu. Zanjo je konec monotonije na trening, saj ji družbo o letos delata Anja Osterman in Mija Medved. »Škoda, da že prej nismo delovali v skupini. Vsa tri dekleta so na testiranjih dosegla najboljše rezultate v karierah. S tem je odprtih več možnosti za kombinacije, zato bosta na eni tekmi Ponomarenko-Janićevava in Ostermanova nastopili skupaj tudi v kajakaškem dvojcu,« je pojasnil glavni trener Stjepan Janić, za katerega bo vrhunec sezone svetovno prvenstvo konec avgusta v Račicah na Češkem.