Na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zahodno od Parmove ulice je Mestna občina Ljubljana novembra lani od tamkajšnjih stanovalcev dobila jasno sporočilo, da so zelo kritični do načrtovane pozidave. Občani so se celo organizirali v civilno pobudo in občini posredovali svoje pripombe.

Odziv občanov, kot kaže, ni naletel na gluha ušesa občinskih načrtovalcev. Na oddelku za urejanje prostora so v odgovoru mestnemu svetniku SDS Anžetu Logarju sporočili, da občinski podrobni prostorski načrt za Parmovo ulico popravljajo tako, da bodo zmanjšali in znižali načrtovane objekte. Za koliko nameravajo na občini znižati stavbe in katere bodo nižje, na občinskem oddelku niso povedali, ker »s podrobnejšimi informacijami še ne razpolagamo. Sprememba dopolnjenega osnutka je še v pripravi.«

Velja spomniti, da dopolnjeni osnutek trenutno na območju zahodno od Parmove ulice predvideva gradnjo 18 objektov, med katerimi bi dva lahko bila visoka kar 52,5 metra, drugi pa bi bili lahko visoki od 12 do 31,5 metra. Za občane sporni osnutek prostorskega načrta dovoljuje gradnjo do 550 stanovanj oziroma poslovne prostore. Stanovalci so lani opozorili, da bi tako obsežna gradnja pomenila dodaten promet, ki pa je na širšem območju Parmove ulice že zdaj problematičen. Parmova ulica je namreč edina dovozna cesta za to območje, ki mu boljšo prometno povezanost preprečujejo predvsem bližnji železniški tiri.