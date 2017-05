Danes se je v Ljubljani zbralo 20 rokometašev, od tega 16 tistih, ki so nastopili na svetovnem prvenstvu v Franciji ter osvojili odličje bronastega leska. V kadru za Nemčijo so še Žiga Mlakar, Primož Prošt, Simon Razgor in Staš Skube. Od francoskih junakov manjkata le poškodovana Vid Kavtičnik in Darko Cingesar, pod velikim vprašajem pa je tudi nastop krožnega napadalca in stebra obrambe Mateja Gabra, ki ima težave s stegensko mišico.

V slovenskem taboru so sicer veseli, da so za sredino tekmo v Stožicah prodali že prek 8.500 vstopnic, selektor Veselin Vujović pa je pred obračunom z Nemčijo dejal: »Nemci so zelo zahtevni tekmeci. Na dosedanjih tekmah jih še nismo premagali, poleg tega pa zaradi poškodb ne bomo mogli računati na Kavtičnika, Cingesarja in najverjetneje tudi Gabra, torej tri ključne igralce v obrambi. To ne pomeni, da smo slabi, smo pa oslabljeni. Vseeno moramo verjeti, da smo resna reprezentanca in biti agresivni, prav tako pa ne smemo v svoji dvorani pustiti, da Nemci prevzamejo pobudo. Igrati moramo hrabro in taktično dobro.«

V odsotnosti poškodovanega Kavtičnika bo vlogo kapetana prevzel Marko Bezjak, ki do najmanjših podrobnostih pozna nemški rokomet, med drugim je tudi član Magdeburga. »Veseli smo, da se spet vidimo, prav tako pa smo zelo motivirani in že komaj čakamo sredin dvoboj proti Nemcem. S pripravo na tekmo smo začeli že na prvem treningu, na katerem smo preizkusili par kombinacij za igro in mislim, da bomo na preostalih vse skupaj le še izpili. Pričakujem, da bomo v polnih Stožicah in našimi glasnimi navijači, ki nam bodo dali veter v hrbet, prikazali borbeno predstavo in zmagali,« je dejal Bezjak.

Po dveh odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini 5 je v vodstvu Nemčija s štirimi točkami, Slovenija jih je zbrala tri, Portugalska eno, Švica pa je brez točk.