Zgodba papamobila: v preteklosti so papeža po Vatikanu večinoma prenašali s prenosnim stolom

Papež svojega uradnega avtomobila ni imel vse do leta 1978. Do takrat so ga na slovesnostih v Vatikanu večinoma prenašali s tako imenovanim sedia gestatoria, prenosnim stolom, ki so ga papeži uporabljali skoraj tisočletje, izvira pa še iz bizantinskih časov, kamor je prišel kot vpliv Rimljanov in njihove tradicije ob različnih ritualih.