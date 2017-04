Mali športni terenec ignis je po prenovi pripravljen, da zapelje tudi slovenske kupce. Pri Suzukiju so optimistični, saj jim prodaja strmo narašča. Za primerjavo: če so leta 2013 prodali 235 vozil, so jih lani kar 1119 (1,76 odstotka trga), a se pri tem ne želijo ustaviti. »Lani smo prvič presegli mejo tisoč prodanih vozil. Naš cilj je imeti najmanj 2-odstotni tržni delež. Smo optimistični, v prvem trimesečju smo namreč ustvarili 35 odstotkov načrtovane prodaje,« pravi Peter Verčič, prvi mož znamke v Sloveniji, in napoveduje, da naj bi do konca leta registrirali okoli 150 ignisov.

Ignis v dolžino meri 3,7 in v višino 1,59 metra, za pogon pa skrbi 1,2-litrski bencinski motor z močjo 90 konjev (66 kW). Ti se prek 5-stopenjskega ročnega menjalnika prenašajo bodisi na prednji kolesi ali pa na vsa štiri. Adut je prilagodljivost, saj je zadnja klop lahko tudi vzdolžno pomična, kar po potrebi poveča prostor za noge potnikov zadaj (medosna razdalja je sicer 2,43 metra), prtljažnik pa pogoltne od osnovnih 267 do 1100 litrov ob podrti klopi. »Je posebnež, nekaterim bo všeč, drugim se bo zdel čuden. Zagotovo pa je trendovski, saj prinaša nov pogled na življenje. Avto nadaljuje ideje suzukijev, ki so bili vsak v svojem času uspešni. Je unikaten, prostoren in prilagodljiv,« na temo ignisa (njegovo ime v latinščini pomeni ogenj) še pravi Verčič.

Čeprav je majhen, je lahko tudi varen, kar so potrdila testna trčenja konzorcija EuroNCAP, na katerih je z varnostno opremo (dvema kamerama za pomoč pri zaviranju v sili, serijsko pri najvišji stopnji opreme; brez te pomoči tri zvezdice) prejel maksimalnih pet zvezdic. Cena ignisa se začne pri 9350 evrih (1,2 comfort), s štirikolesnim pogonom stane najmanj 11.850 evrov (1,2 premium 4WD), za najdražjega pa je treba odšteti 13.450 evrov (1,2 elegance 4WD). Del osnovne serijske opreme so tudi ročna klimatska naprava, električno odpiranje prednjih stekel, radio s predvajalnikom zgoščenk, priključek USB, bluetooth, ABS, ESP ter varnostne blazine in zavese. Najvišja stopnja opreme elegance pa razvaja tudi z ogrevanima prednjima sedežema, tempomatom, kamero za vzvratno vožnjo, avtomatsko klimatsko napravo, zagonom motorja brez ključa, žarometi LED in aluminijastimi litimi platišči.

Suzuki je sicer deveti največji proizvajalec vozil na svetu, izjemno priljubljen pa je v Indiji, kjer obvladuje skoraj polovico celotnega trga (47 odstotkov). Lani so globalno proizvedli 2,945 milijona vozil, cilj za leto 2020 je 3,2 milijona. Prodaja raste tudi v Evropi. Leta 2013 so prodali 152.341 suzukijev, lani že 202.785, kar predstavlja 1,3-odstotni tržni delež. maš