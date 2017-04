e nekaj časa lahko spremljamo velik pomp okrog petdesetletnice izida albuma Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ki bo 1. junija. Jasno je, ta album bi izšel tako ali drugače, a vprašanje je, kako bi v celoti (iz)zvenel, če dobro leto pred tem ne bi izšel Pet Sounds skupine The Beach Boys. Da bo zgodba korektno zaokrožena: osrednji mislec in avtor zvena domačih ljubljenčkov, Brian Wilson, odkrito priznava, da je Pet Sounds nastal pod neposrednim vplivom albuma Rubber Soul skupine The Beatles. To poletje bo Briana pot znova zanesla tudi v Evropo, kjer bo kompleksno pop simfonijo Pet Sounds mogoče slišati v celoti.

Kalifornijske sanje

Današnja predstava o šestdesetih, zlasti o njeni drugi polovici, je dokaj enotna: doba vodnarja, harmonija in razumevanje naj bi ljudi kolektivno osrečevali in izoblikovali nov življenjski slog, temelječ na intenzivnih skupinskih občutkih enkratnosti in sreče. Raznorazni in-i (združevanja po načelu: skupaj smo močnejši) so povezovanja in skupinski trip še toliko bolj poudarjali. Zlasti Kalifornija je vzbujala in še vzbuja občutke o brezskrbnosti in enotnosti tako na Zemlji kot v psihedeličnih višavah. V prvi polovici je bila slika nekoliko obrnjena. Vse je bilo podrejeno zabavi »nališpanih« belih najstnikov iz predmestij. Na teh – uživaških – frekvencah je sprva surfal tudi Brian Wilson na sledi za popolnimi pop melodijami. Beach Boys so namreč slavili vse, kar si pod idiličnimi razglednicami te ameriške zvezne države še danes predstavljamo: sonce, morje, peščene plaže, visoke valove in na njih izklesane surferje, pomanjkljivo oblečena prsata dekleta, divje vožnje s kabrioleti, razvratno