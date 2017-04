Letošnja državna proslava na predvečer dneva upora proti okupatorju v Delavskem domu v Trbovljah ne bi mogla biti bolj udarniško zasavska. Vse, od koncepta in scenarija plesnega filma do stripovskih grafik ter spremljajoče izvirne udarne glasbe, je izražalo značilno zasavsko postindustrijsko umetnost, v katero so umestili največje zasavske junake – upornike: knape in Antona Lisca, ekološke aktiviste in Uroša Macerla, sodobne umetnike in Laibach ter Mašo Jazbec.

Prva med njimi pa sta bila dr. Janez Drnovšek in rudar Mehmedalija Alić. Čeprav se njuni poti nikoli nista zares križali, so se gledalci skozi njuna srečanja v letih 1977, 1989 in 2006 spomnili prelomnih dogodkov zadnjega pol stoletja: od solidarnosti s kosovskimi rudarji v Cankarjevem domu in krvavega razpada Jugoslavije do slovenske osamosvojitve in sodobnih državljanskih uporov. Tem je besedo namenil tudi slavnostni govorec dr. Milan Brglez. »Veliko je oblik upora razrahljanim odnosom in okostenelim razmerjem, ključno za vsa uporništva pa je, da naj bodo utemeljena na znanju in ustvarjalnosti: vedeti morajo, za kaj jim gre; ustvarjati pa morajo skupno dobro,« je dejal predsednik državnega zbora. slo