Čeprav je danes slovenski rap spet nekoliko na obrobju, se je s pomočjo dveh dokumentarnih filmov – Veš, poet, svoj dolg Urše Menart in V letu hiphopaBorisa Petkovića – pri nas vzpostavil kot legitimna glasbena forma, s pesniško zbirko Ti si čist normalen, za katero je besedila izbral Aljoša Harlamov, pa morda tudi kot pesniška forma.

Z rapom so se pri nas najprej ukvarjali estradniki

Kot v uvodniku k zbirki zapiše hiphop poznavalec in napovedovalec na Radiu Študent, Marko Godnjavec, bolj znan kot Jizah DaFunk, so se pri nas z rapom najprej ukvarjali estradniki. Med prve poskuse rapa v začetku osemdesetih let namreč štejemo Banane Tomaža Domicelja in pozneje Nece Falk, sledili pa so poskusi Janija Kovačiča in Toma Juvana iz zasedbe Gu-Gu.

Prvi resnejši raperski posnetek je nastal leta 1989, ko so RC Rappers posneli Mi pijemo pivo, za katerega je bil posnet tudi prvi domači rapovski videospot. V devetdesetih letih smo dobili na primer smučarski rap Jureta Koširja v Košir Rap Team in Naj stvari so tri Jana Plestenjaka. »Šele« leta 1994 je Ali En izdal album Leva scena, s katerim se je za številne začelo slovensko rapersko štetje.

Da smo prvo rapersko zbirko dobili šele leta 2017, se Harlamovu ne zdi tragično: »Kolikor vem, so tudi v ZDA antologijo rapa dobili zelo pozno. Pa imamo Slovenci precej bolj snobovski odnos do popularne kulture kot Američani.«