Rosno mlad festival, ki se posveča resni in poglobljeni obravnavi žanrskega in kultnega filma in ki si še posebej prizadeva za kakovostno prikazovanje filmov s filmskega traku, je v svojem četrtem letu naredil opazen korak naprej, tudi v smislu domače in mednarodne prepoznavnosti. Obiskali so ga nekateri imenitni tuji gostje: Christina Lindberg, ikonična švedska igralka eksploatacijskih in erotičnih filmov sedemdesetih in muza Quentina Tarantina, ki ji je bila posvečena tudi posebna retrospektiva, v Kinodvoru pa so na strokovni konferenci o kultnem filmu sodelovali Jamie Sexton, Steve Jones in Russ Hunter z univerze Northumbria ter Kate Egan z valižanske univerze Aberystwyth.

Na otvoritvenem večeru je bil prikazan film Če bi… iz leta 1968, ki ga je posnel Britanec Lindsay Anderson, oče tako imenovanega svobodnega filma, ki je zavračal vsakršno prodajno usmerjenost filma in ki mu je bila v določeni meri posvečena tudi letošnja izdaja Kurje polti. Če bi… je satira angleških javnih šol in z njimi povezanega avtoritarnega, patriarhalnega in nacionalističnega sistema, ki bodoče državljane vzgaja z nasiljem in zlorabljanjem kot disciplinskima ukrepoma. Dogajanje je postavljeno v angleški internat, v njem pa v svoji prvi filmski vlogi nastopa igralec Malcolm McDowell (verjetno najbolj znan po svoji vlogi v Peklenski pomaranči); igra dijaka, ki je zaradi svojega nekonformizma skupaj z dvema prijateljema tarča izživljanja prefektov z »vzgojnim« kaznovanjem. Ko njihovi spopadi z vodstvom šole postajajo čedalje bolj skrajni, se pričneta filmska resničnost in sanjarjenje stapljati. Vrhunec dosežeta v nadrealističnem, fantazijskem uporu in strelskem obračunu Travisa in njegove skupine z vodstvom šole, vojaškim generalom, duhovščino in starši – skratka, esteblišmentom; in če je bil nasilni in satirični portret upora ob svojem nastanku včasih obravnavan kot čisto zlo ali infantilna propaganda, danes velja za enega najbolj prepričljivih in inovativnih britanskih filmov.