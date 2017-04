Kamniški odbojkarji so najboljšo predstavo v finalu prikazali, ko je najbolj štelo. Z borbeno in nepopustljivo predstavo so tekmo dobili s 3:1 (-21, 22, 22, 21) in odločitev o naslovu prvaka prestavili na odločilno peto tekmo, ki bo na sporedu v četrtek v dvorani Tivoli.

Čeprav je bil četrti dvoboj finala državnega prvenstva za igralce Calcita ključen, saj priložnosti za nov popravni izpit niso imeli več, pa na ogrevanju nervoze na njihovih obrazih ni bilo mogoče opaziti. A če je ekipa domačega trenerja Gašperja Ribiča na začetku še dajala vtis morebitne sproščenosti, jih je ta po izgubljenem prvem nizu prav gotovo zapustila. Vanj sta ekipi sicer krenili v visokem ritmu in z nekaj atraktivnimi potezami navdušili glasno kamniško dvorano. Toda po izenačenem uvodu je pobudo že kmalu prevzel ACH Volley in hitro prišel do prednosti petih točk (12:7). Tudi na račun borbene igre so se domači v naslednjih minutah uspeli približati na le točko zaostanka, a jim razpoloženi tekmec do morebitnega izenačenja ali celo vodstva ni dovolil.

Ljubljančani so po prvem dobljenem setu prekipevali od samozavesti, ob vsaki novi osvojeni točki pa se je zdelo, da jo proslavljajo bolj bučno kot tisto poprej. A kot se je izkazalo v nadaljevanju dvoboja, močno preuranjeno. Po vodstvu s 5:2 v drugem nizu so se Kamničani predramili, ACH Volley pa je začel delati vse več neizsiljenih napak. Pravzaprav se je gostom pripetilo tisto, kar se jim dogaja že skozi celotno sezono – močan in težko razložljiv padec v igri. Odbojkarji Calcita ponujene priložnosti niso zapravili in izenačili na 1:1.

Slovenskim prvakom nič ni uspevalo niti v tretjem nizu. V upanju, da bi prebudil svoje varovance, je trener Zoran Kedačič posegal po menjavah in odmorih, vendar zaman. Pokalni prvaki so dobili zalet in tudi na račun dobre igre v bloku vodili skozi skoraj celoten niz. Slednjega so naposled tudi zasluženo dobili z izidom 25:22. Ob podpori domačih navijačev se je zdelo, da zmage Kamničanov ne more preprečiti nič več. In res je bilo tako. Četrti niz je bil namreč tudi zadnji, za nameček pa so domači odbojkarji v njem goste iz prestolnice tudi najbolj nadigrali.

»Prav vsaka tekma v finalu je zgodba zase. Z ACH Volleyjem smo odigrali že toliko medsebojnih tekem, da poznamo njihove prednosti in slabosti. Bili smo zelo sproščeni, kar je bilo ključnega pomena,« je po tekmi povedal korektor Calcita Volleyballa Maxson Guilhermo Pereira, njegov trener Gašper Ribič pa je pripomnil: »Tokratna predstava je bila izmed vseh, ki smo jih doslej prikazali v finalu, nedvomno najboljša. Predvsem v napadu smo določene elemente igre odigrali tako, kot sem si želel. Pred tekmo smo se temeljito pogovorili, kaj moramo izboljšati, in lahko rečem, da smo se iz preteklih finalnih tekem zares veliko naučili. Je pa tudi res, da smo mi v vlogi izzivalca, medtem ko ACH Volley brani lovoriko in je pod precej večjim pritiskom.«

V taboru nasprotnika je bilo razočaranje po porazu še kako opazno. Podajalec oranžnih Maksim Buculjević se je ob porazu obregnil tudi na sodnike, a poudaril, da gre vzroke za poraz iskati predvsem pri sebi. »Če bi igrali tako slabo kot v zadnjih dveh nizih, do zmage ne bi prišli niti v primeru našega vodstva z 2:0. Morda je še najbolj pravično, da se naslov prvaka odloči na peti tekmi. Če smo šampioni, kar verjamem, da smo, bomo v četrtek zmagali,« je sklenil Maksim Buculjević.