Pridobivanje podpore Melenchonove skrajno leve stranke je večalo možnost, da se poleg Melenchona v drugi krog uvrsti Le Penova, predstavnica skrajne desnice. Že sama možnost za tak razplet je po nepričakovanem izglasovanju brexita in izvolitvi Trumpa krepila nervozo na finančnih trgih. Le Penova namreč zagovarja izstop Francije iz EU, zaprtje mej in ekonomski protekcionizem. Melenchonov program pa poleg nenaklonjenosti EU in evru predvideva še močno povečanje javnih izdatkov, 90-odstotno obdavčitev dohodkov premožnejših, izdatnejši dvig minimalnih plač in hitrejše upokojevanje. Vsi navedeni ukrepi bi bili škodljivi tako za francosko gospodarstvo kot tudi za stabilnost evrskega območja, kar se je odrazilo tudi v porastu cene francoskega zadolževanja, ki se je še konec leta 2016 za dve leti zadolževala po podobni ceni kot Nemčija. S povečevanjem možnosti za uvrstitev Le Penove in Melenchona v drugi krog se je cena francoskega zadolževanja v primerjavi z nemškim podražila za skoraj 50 bazičnih točk.

Po razglasitvi prvih ocen, da sta se v drugi krog uvrstila Emmanuel Macron in Le Penova, kar je bil sicer tudi naš pričakovan scenarij, se je negotovost takoj znižala. Vrednost evra je po razglasitvi izidov glede na dolar porasla za skoraj 2 odstotka, razlika med ceno francoskega in nemškega dveletnega zadolževanja se je znižala za 20 bazičnih točk, tečaji evropskih delnic pa so danes ob odprtju pridobili dobre 3 odstotke, pri čemer s skoraj štiriodstotno rastjo prednjačijo delnice francoskih družb. Kljub uvrstitvi Le Penove bo po anketah najverjetnejši zmagovalec drugega kroga volitev Macron, ki sta mu podporo po razglasitvi izidov izrazila tudi nasprotnika v prvem krogu François Fillon in Benoit Hamon.

Za francosko gospodarstvo bi bila sicer verjetno najboljša zmaga Fillona, ki je imel najbolj reformno naravnan program in je celo nedavno vodil v anketah, a mu je po škandalih podpora javnosti znatno upadla. Za kapitalske trge drugi najugodnejši scenarij je izvolitev Macrona. Ta je izmed politikov z levice še najbližje desnici in zagovarja nujno potrebne reforme, pri katerih je Francija v zadnjih 20 letih povsem zaspala. Njegov program denimo predvideva manjšo javno porabo, nižje davke, ki so danes v Franciji izjemno visoki, in tudi manj regulacije. Takšni ukrepi so koristni za gospodarsko rast in prav lahko bi se v prihodnjih letih izkazalo, da je Macron francoski Gerhard Schröder. Temu je namreč v začetku tega tisočletja uspelo združiti levico pri strukturnih reformah in posredno popeljati Nemčijo na pot današnje slave. Da bi Macronu te reforme lahko uspelo izpeljati, kaže tudi podpora Francozov. Danes namreč več kot 80 odstotkov Francozov podpira nujno potrebne strukturne reforme, več kot 50 odstotkov pa celo obsežne reforme.

Da gre evropskemu gospodarstvu čedalje bolje, je v petek potrdila tudi objava anketnega indeksa prihodnje proizvodne in storitvene aktivnosti za april. Po izjemno dobrih objavah tega indeksa za februar in marec, ko so bile dosežene najvišje ravni v zadnjih 6 letih, je aprila še dodatno porasel. Optimizem za naprej vliva še dejstvo, da je rast novih naročil povzročila najhitrejše zaposlovanje v evrskem območju po juliju 2007, v proizvodnem sektorju pa celo od preloma tisočletja. Posledično je bilo zaznati tudi močnejše pritiske na rast plač, kar bi lahko v kombinaciji z ugodnim razpletom francoskih volitev v prihodnjih mesecih še izboljšalo počutje potrošnikov in prek večjega trošenja dodatno spodbudilo evrsko gospodarstvo. Tudi v ZDA so bile pretekli teden v povprečju solidne objave. Kljub upočasnitvi anketnega indeksa prihodnje proizvodne in storitvene aktivnosti za april ta še vedno nakazuje na krepitev ameriškega gospodarstva, ob rahli rasti novih naročil in večjem podjetniškem optimizmu pa lahko pričakujemo tudi pospešek pri rasti v prihodnjih mesecih. Hkrati je ob dobrih razmerah na trgu dela in čedalje boljših finančnih razmerah ameriških gospodinjstev prodaja obstoječih stanovanjskih nepremičnin marca porasla na najvišje nivoje v zadnjem desetletju. Ob trenutni prodaji nepremičnin obstoječa zaloga zadostuje za zgolj 3,8 meseca, kar je precej podpovprečno in bi lahko spodbudilo novo gradnjo ter s tem tudi gospodarstvo. Manj zadovoljni so lahko pretekli teden lastniki delnic naftnih družb. Rast ameriške proizvodnje nafte in zalog je znova vnašala špekulacije o uspešnosti Opeca pri zmanjšanju svetovnih zalog, zaradi česar je cena za sodček ameriške nafte WTI Cushing znova upadla pod 50 dolarjev.